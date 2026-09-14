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Новости

После того как нефтяники не исполнили около 60% биржевых контрактов на бензин, власти смягчили норматив продаж топлива

The Insider
Фото: TATNEFT

Фото: TATNEFT

Российские власти разрешили производителям бензина и дизеля до конца 2026 года учитывать поставки топлива тепловым и электростанциям при выполнении минимального норматива обязательных продаж на бирже. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительство. По данным агентства, соответствующее постановление уже подписано.

В норматив разрешили включать объемы топлива, проданные электростанциям как по адресным биржевым сделкам, так и по внебиржевым договорам. Само постановление на момент публикации опубликовано не было.

В августе правительство уже смягчало правила обязательных биржевых продаж топлива. Постановлением от 10 августа № 1003 до конца 2026 года был сохранен сниженный до 10% норматив продаж бензина на бирже. Кроме того, нефтяным компаниям разрешили учитывать при его выполнении адресные биржевые и внебиржевые поставки сельхозпроизводителям, организациям северного завоза, строительным компаниям и РЖД.

Послабления вводятся на фоне проблем с поставками топлива на бирже. Как в начале сентября писал «Коммерсантъ», с мая по сентябрь российские нефтяные компании исполнили только 41% контрактов на поставку бензина на Петербургской бирже. Около 20% контрактов были сорваны или отменены, еще 39% оставались незакрытыми. Основной объем неисполненных обязательств приходился на «Лукойл» и «Роснефть».

Собеседник «Ъ» связывал задержки в том числе с атаками украинских беспилотников на НПЗ этих компаний. По данным газеты, нефтяники в первую очередь обеспечивали госконтракты, оборонные и промышленные предприятия, аграриев и муниципальный сектор, тогда как обычные АЗС находились ближе к концу очереди поставок. К концу июля Украина вывела из строя около трети мощностей российских НПЗ, а в августе в России началась вторая волна топливного кризиса.

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Публикация:«После того как нефтяники не исполнили около 60% биржевых контрактов на бензин, власти смягчили норматив продаж топлива»

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