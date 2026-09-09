Хорватия заявила о мерах против Сербии после торжественных похорон Младича. В Европе все больше говорят о причастности властей к церемонии

Хорватия намерена предпринять политические меры в отношении Сербии после торжественных похорон бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича, осужденного за геноцид мусульман в Сребренице. Об этом 9 сентября заявил вице-премьер и министр обороны Хорватии Иван Анушич. Какими именно будут эти меры, он не уточнил, заявив, что решение должно быть принято исходя из политических интересов страны.

В Европарламенте тем временем группа из 20 депутатов четырех политических фракций призвала Еврокомиссию рассмотреть приостановку или замораживание процесса вступления Сербии в ЕС до тех пор, пока сербские власти однозначно не откажутся от прославления осужденных за военные преступления и геноцид. Ранее Босния и Герцеговина объявила об отзыве почти всего персонала своего посольства из Белграда из-за участия представителей сербских властей в похоронах Младича.

Сам Младич был похоронен в Белграде 7 сентября с воинскими почестями. На церемонию пришли шесть членов правительства Сербии, сын президента Александра Вучича Данило, руководство Республики Сербской, патриарх Сербской православной церкви Порфирий и посол России Александр Боцан-Харченко. Вучич на похоронах не присутствовал и впоследствии настаивал, что речь не шла о государственных похоронах.