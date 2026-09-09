Хорватия заявила о мерах против Сербии после торжественных похорон Младича. В Европе все больше говорят о причастности властей к церемонии

Хорватия намерена предпринять политические меры в отношении Сербии после торжественных похорон бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича, осужденного за геноцид мусульман в Сребренице. Об этом 9 сентября заявил вице-премьер и министр обороны Хорватии Иван Анушич. Какими именно будут эти меры, он не уточнил, заявив, что решение должно быть принято исходя из политических интересов страны.
В Европарламенте тем временем группа из 20 депутатов четырех политических фракций призвала Еврокомиссию рассмотреть приостановку или замораживание процесса вступления Сербии в ЕС до тех пор, пока сербские власти однозначно не откажутся от прославления осужденных за военные преступления и геноцид. Ранее Босния и Герцеговина объявила об отзыве почти всего персонала своего посольства из Белграда из-за участия представителей сербских властей в похоронах Младича.
Сам Младич был похоронен в Белграде 7 сентября с воинскими почестями. На церемонию пришли шесть членов правительства Сербии, сын президента Александра Вучича Данило, руководство Республики Сербской, патриарх Сербской православной церкви Порфирий и посол России Александр Боцан-Харченко. Вучич на похоронах не присутствовал и впоследствии настаивал, что речь не шла о государственных похоронах.
Однако состав участников, использование государственной и военной символики и масштаб церемонии вызвали споры о том, насколько это прощание действительно можно считать частным или «народным». The Insider разбирался, кто участвовал в похоронах Младича, какую роль в них сыграли сербские власти и почему церемония вызвала столь резкую реакцию в регионе.
Неонацисты, министры и пророссийские силы
Смерть Младича и споры вокруг организации похорон в Сербии, где он скрывался вплоть до своего ареста по ордеру Международного трибунала в 2011 году, с конца августа стали основной темой региональных СМИ. Фигура Младича все послевоенные годы оставалась популярной в сербских националистических кругах, несмотря на тяжесть предъявленных ему в суде обвинений. Этот вопрос получил политическую окраску на фоне планирующихся в ближайшие месяцы выборов в Сербии и соседней Боснии и Герцеговине.
Анализ общедоступных видео- и фотоматериалов показывает, что среди присутствующих на похоронах Младича были члены многочисленных ветеранских, праворадикальных и даже неонацистских организаций, а также лица, осужденные за военные преступления и распространение религиозной и национальной ненависти.
Уголовный кодекс Сербии предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 месяцев до 5 лет за публичное одобрение или отрицание геноцида и военных преступлений.
Тем не менее почтить память Младича пришли министры правительства Сербии, представители Сербской православной церкви, ряд балканских политиков, а также посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. На мероприятии были замечены представители прокремлевской организации «Ночные волки» и лидеры местных радикалов, включая пророссийского националиста Мишу Вацича, который в мае организовал в Белграде слет представителей крайне правых партий из нескольких европейских стран.
Российские власти в последние годы не признают массовые расстрелы мусульман в Сребренице актом геноцида и используют эти события в пропагандистских целях. При этом до 2008 года МИД России называл эти расправы геноцидом.
Без Вучича, но с членами правительства
Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что не будет присутствовать на похоронах из-за встречи с президентом Узбекистана. Его сын, Данило Вучич, прибыл в церковь Святого Луки, где проходило прощание, в сопровождении охранников, некоторые из которых были одеты в футболки с изображением Ратко Младича.
Судя по фотографиям, опубликованным в СМИ, на похоронах также присутствовали сыновья министра внутренних дел Ивицы Дачича и осужденного за военные преступления в Гааге бывшего лидера Сербской радикальной партии Воислава Шешеля. На прощании был замечен Веселин Шливанчанин, отсидевший 10 лет за военные преступления в Овчаре в Хорватии.
В общей сложности на прощании побывали шесть министров, или пятая часть нынешнего правительства Сербии, в том числе министр юстиции Ненад Вуйич, министр обороны Братислав Гашич, министр труда Милица Джурджевич Стаменковски, министр культуры Никола Селакович и министр государственных инвестиций Дарко Глишич.
Кроме того, на прощании присутствовали министр без портфеля Ненад Попович, находящийся под санкциями США из-за политических и деловых связей с Москвой, и бывший министр обороны и внутренних дел Александр Вулин, также находящийся под санкциями США из-за распространения влияния России на Балканах и подозрений в причастности к организованной преступности, наркоторговле и злоупотреблении служебным положением.
«В памяти православного народа»
Похоронную службу возглавил патриарх Сербской православной церкви Порфирий. Во время церемонии над гробом, который был покрыт флагами Сербии и Республики Сербской, Порфирий сказал, что имя осужденного «навсегда останется глубоко в памяти и молитвах большинства сербского и православного народа».
За день до похорон правые группы в Telegram распространили призыв к волонтерам помочь духовенству организовать мероприятие и раздать свечи присутствующим.
СПЦ часто критикуют за вмешательство в политику, догматический консерватизм, распространение националистических взглядов и непрозрачность финансовых расходов. Этим летом патриарх Порфирий оказался в центре громкого скандала, после того как суд в Словении приговорил его к 4 месяцам лишения свободы условно и штрафу в 10 тысяч евро из-за травли священника, вскрывшего финансовые махинации.
Видеозаписи колонны людей, сопровождающих гроб с телом осужденного в присутствии государственных и церковных деятелей, вызвали осуждение со стороны многих правозащитников и политиков региона, а также представителей Евросоюза и США. Критики считают, что подобная организация похорон является оскорблением жертв войны, подрывает усилия по примирению в регионе и противоречит статусу страны-кандидата в ЕС.
«ЕС должен привлечь Вучича к ответственности»
Министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Эльмедин Конакович объявил, что почти весь дипломатический персонал будет отозван из посольства этой страны в Сербии в ответ на действия сербских чиновников после смерти и похорон осужденного военного преступника. А некоторые политики в Сараево, включая лидера Партии демократического действия Бакира Изетбеговича, призвали ввести санкции против руководства Сербии.
«Нынешнее политическое руководство Сербии и Республики Сербской, а также Сербская православная церковь не отошли от преступной идеологии Великой Сербии, которая организовывала и возглавляла геноцид, этнические чистки и другие формы военных преступлений в 1990-х годах»,
— заявил Изетбегович.
При этом в Сербию прибыли все ключевые представители руководства боснийских сербов. Среди них — лидер Союза независимых социал-демократов Милорад Додик, назвавший смерть Младича «убийством», а также президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине Синиша Каран, глава местного правительства Саво Минич и член президиума Желька Цвиянович. Босния и Герцеговина состоит из двух частей (энтитетов) — Федерации, населенной в основном боснийскими мусульманами и хорватами, и Республики Сербской, где проживают главным образом сербы.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта назвали церемонию в Белграде шокирующей. По их оценке, «элементы официальной поддержки» и присутствие некоторых высокопоставленных сербских чиновников на похоронах вызывают глубокое сожаление.
«Это свидетельствует о неспособности признать мрачную страницу недавней истории Европы и противоречит ценностям, лежащим в основе курса Сербии на вступление в Европейский союз»,
— сказано в сообщении.
Вторая по величине группа в Европейском парламенте социалистов и демократов осудила решение властей Сербии провести публичную церемонию.
«В Европейском союзе нет места прославлению военных преступников. ЕС должен привлечь Вучича к ответственности. А консервативная Европейская народная партия должна наконец решить, продолжать ли держать партию Вучича в своих рядах или отстаивать европейские ценности»,
— заявили в группе группы.
Директор неправительственного Центра гуманитарного права в Сербии Ясмина Лазович считает, что все произошедшее на похоронах ясно указывает на вовлеченность государства, хотя проправительственные СМИ продвигали версию о том, что представители высшего правительства присутствовали как граждане и что похороны были «народными». «Именно это нужно президенту Вучичу, чтобы в глазах западных чиновников он не выглядел как человек, организовавший государственные похороны для осужденного за самые ужасные преступления в бывшей Югославии», — считает Лазович.
Геноцид в Сребренице и ответственность Младича
Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил Ратко Младича к пожизненному заключению в 2017 году, признав его виновным в геноциде боснийских мусульман (бошняков) в Сребренице, преследовании и насильственном перемещении населения, терроризировании мирного населения во время осады боснийской столицы Сараево и удержании миротворцев ООН в заложниках. Он был признан виновным по 10 из 11 пунктов обвинения в военных преступлениях во время конфликта в БиГ 1992–1995 годов.
Ключевой пункт обвинения касается событий в мусульманском анклаве Сребреница, где произошли массовые расправы над мужской частью населения. Совбез ООН в 1993 году объявил Сребреницу «безопасным районом», в отношении которого не должно вестись военных действий, а также потребовал прекратить этнические чистки и обеспечить доставку гуманитарной помощи. Туда был направлен ограниченный, слабо вооруженный контингент голландских миротворцев, целью которого было наблюдение за прекращением огня и обеспечение демилитаризации.
11 июля 1995 года сербские подразделения вошли в город. В последующие дни были убиты более 8 тысяч боснийских мусульман (бошняков), преимущественно мужчин и мальчиков. Как установило следствие, большинство из них были казнены, а не погибли в бою. Их тела позднее были неоднократно перезахоронены в массовых могилах с помощью спецтехники, чтобы скрыть следы расправы. Фрагменты останков одних и тех же людей находили в разных массовых захоронениях. Сотни жертв — подростки, не достигшие к моменту расстрела совершеннолетия. На Младича как одного из главных организаторов расправ указал бывший командующий Дринским корпусом Радислав Крстич, осужденный на 35-летний срок.
Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) за преступления в Сребренице предъявил 20 обвинений высокопоставленным военным и политическим представителям. По данному делу в разных судах осуждено уже более 50 человек, расследования продолжаются.
В то же время Младич был оправдан по обвинениям в геноциде в шести других городах: Приедор, Сански-Мост, Ключ, Котор-Варош, Фоча и Власеница.
Судебный процесс над Младичем начался 16 мая 2012 года и продолжался более четырех лет. Судебная палата заседала 530 дней, заслушала показания 591 свидетеля и изучила почти 10 тысяч вещественных доказательств. Помимо Младича, к пожизненному заключению за геноцид в Сребренице был приговорен бывший президент Республики Сербской Радован Караджич.