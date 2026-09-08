Босния и Герцеговина отзывает почти всех сотрудников посольства в Сербии из-за торжественных похорон Младича в Белграде

Министр иностранных дел Боснии и Герцеговины (БиГ) Эльмедин Конакович объявил об отзыве персонала посольства страны в Сербии. Об этом сообщило издание Televizija K3. По его словам, в дипмиссии останутся только посол и консул, и то лишь потому, что у него нет полномочий их отозвать. Такое решение было вызвано проведением в Белграде торжественных похорон бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича, осужденного Международным трибуналом по бывшей Югославии и умершего в тюремной больнице в Гааге.

Конакович заявил, что распорядился вывести из Сербии почти всех дипломатов, кроме посла и консула, поскольку у главы МИД БиГ нет полномочий на их отзыв. Он объяснил свое решение участием многочисленных официальных сил Сербии и Республики Сербской (РС, часть БиГ) в похоронах Ратко Младича. По его словам, посольство в Белграде будет обслуживаться персоналом дипмиссий БиГ в Черногории и Хорватии.

Как уточнил местный портал Vijesti, Конакович пообещал отправить письма в США, Великобританию и руководству Евросоюза с просьбой жестко отреагировать на похороны Младича в Белграде. Он добавил:

«Если бы я мог, я бы сегодня же разорвал все дипломатические отношения с Сербией. Если бы у меня были такие полномочия».

Депутат боснийского парламента от Республики Сербской Радован Ковачевич заявил, что Конакович может разорвать отношения только Федерации (БиГ состоит из двух энтитетов — Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской, а также особой административной единицы округа Брчко, находящегося под международным управлением) с Сербией, тогда как отношения РС с Белградом останутся на самом высоком уровне.

Ратко Младич скончался 27 августа в возрасте 84 лет в Гааге. В 2017 году Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил его к пожизненному заключению за геноцид в Сребренице, преступления против человечности и военные преступления во время войны в Боснии 1992–1995 годов. В 2021 году апелляционная палата оставила приговор в силе.

На похороны генерала среди прочих пришли высокопоставленные сербские чиновники: министр обороны Братислав Гашич, министр юстиции Ненад Вуич, министр культуры Никола Селакович, министр госинвестиций Дарко Глишич, министр без портфеля Ненад Попович и министр труда Милица Джурджевич-Стаменковски. В церемонии приняли участие сын президента Данило Вучич (сам сербский лидер Александр Вучич не пришел на похороны, сославшись на визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева), лидер правящей в Республике Сербской партии СНСД Милорад Додик, член президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович, мэр Баня-Луки Драшко Станивукович, посол России Александр Боцан-Харченко, бывший вице-премьер Александр Вулин и начальник Управления криминальной полиции Марко Кричак.

В день похорон Европейская служба внешних связей опубликовала заявление, в котором назвала Младича осужденным военным преступником, совершившим геноцид, и напомнила, что трибунал по бывшей Югославии охарактеризовал его преступления как одни из самых чудовищных из известных человечеству. До этого, 4 сентября, еврокомиссар по расширению Марта Кос отменила визит в Сербию, запланированный на 9–10 сентября, назвав «прославление, сопровождающее смерть <Младича>», несовместимым с ценностями, на которых строится путь в ЕС.