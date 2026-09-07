В Белграде проходит многотысячная церемония похорон Ратко Младича, организатора геноцида в Сребреннице, осужденная ЕС

В Белграде 7 сентября проходят похороны бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича, умершего в тюремной больнице в Гааге. Как сообщает телеканал N1, с семи утра гроб был выставлен в церкви Святого Луки в районе Видиковац, отпевание совершил патриарх Сербской православной церкви Порфирий. Перед храмом столпились несколько тысяч человек, на входе поставили металлодетекторы, соседние улицы перекрыла полиция, поскольку люди постоянно проходили мимо гроба. Число желавших попрощаться составляло, вероятно, десятки тысяч.

«Радио Свобода» передает, что у гроба по очереди несли вахту ветераны армии Республики Сербской. После отпевания колонна двинулась к Топчидерскому кладбищу, где Младича похоронят рядом с дочерью Аной. По плану организаторов, гроб к могиле сопровождает почетный караул, затем прозвучит салют. Президент Сербии Александр Вучич накануне говорил, что спецслужбы ожидают десятки тысяч участников, а государство окажет семье «всю логистическую поддержку».

Сам Вучич на похороны не пришел, сославшись на визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. При этом N1 к полудню подтвердил присутствие на похоронах министра обороны Братислава Гашича, министра юстиции Ненада Вуича, министра культуры Николы Селаковича, министра госинвестиций Дарко Глишича, министра без портфеля Ненада Поповича и министра труда Милицы Джурджевич-Стаменковски. Среди пришедших также сын президента Данило Вучич, лидер правящей в Республике Сербской партии СНСД Милорад Додик, член президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович, мэр Баня-Луки Драшко Станивукович, посол России Александр Боцан-Харченко, бывший вице-премьер Александр Вулин и начальник Управления криминальной полиции Марко Кричак. Telegraf заметил в толпе сербское отделение российского байкерского клуба «Ночные волки» и бывшего офицера Веселина Шливанчанина, осужденного Гаагским трибуналом за преступления под Вуковаром.