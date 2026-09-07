В Белграде проходит многотысячная церемония похорон Ратко Младича, организатора геноцида в Сребреннице, осужденная ЕС

В Белграде 7 сентября проходят похороны бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича, умершего в тюремной больнице в Гааге. Как сообщает телеканал N1, с семи утра гроб был выставлен в церкви Святого Луки в районе Видиковац, отпевание совершил патриарх Сербской православной церкви Порфирий. Перед храмом столпились несколько тысяч человек, на входе поставили металлодетекторы, соседние улицы перекрыла полиция, поскольку люди постоянно проходили мимо гроба. Число желавших попрощаться составляло, вероятно, десятки тысяч.
«Радио Свобода» передает, что у гроба по очереди несли вахту ветераны армии Республики Сербской. После отпевания колонна двинулась к Топчидерскому кладбищу, где Младича похоронят рядом с дочерью Аной. По плану организаторов, гроб к могиле сопровождает почетный караул, затем прозвучит салют. Президент Сербии Александр Вучич накануне говорил, что спецслужбы ожидают десятки тысяч участников, а государство окажет семье «всю логистическую поддержку».
Сам Вучич на похороны не пришел, сославшись на визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. При этом N1 к полудню подтвердил присутствие на похоронах министра обороны Братислава Гашича, министра юстиции Ненада Вуича, министра культуры Николы Селаковича, министра госинвестиций Дарко Глишича, министра без портфеля Ненада Поповича и министра труда Милицы Джурджевич-Стаменковски. Среди пришедших также сын президента Данило Вучич, лидер правящей в Республике Сербской партии СНСД Милорад Додик, член президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович, мэр Баня-Луки Драшко Станивукович, посол России Александр Боцан-Харченко, бывший вице-премьер Александр Вулин и начальник Управления криминальной полиции Марко Кричак. Telegraf заметил в толпе сербское отделение российского байкерского клуба «Ночные волки» и бывшего офицера Веселина Шливанчанина, осужденного Гаагским трибуналом за преступления под Вуковаром.
Из Боснии и Герцеговины участников привозили организованно. Балканская служба «Радио Свобода» сообщает, что Ветеранская организация Республики Сербской собрала 55 автобусов из разных городов энтитета, из одной только Баня-Луки утром выехали четыре автобуса примерно с 240 пассажирами. Репортеры N1 заметили у церкви множество машин с боснийскими номерами. Тем временем боснийский оператор BH Telekom отключил на своей кабельной платформе сигнал RTRS — общественного вещателя Республики Сербской, который с утра ведет спецпрограмму о похоронах. Миссия ОБСЕ в Боснии и представитель ОБСЕ по свободе СМИ выразили «серьезную обеспокоенность» прямой трансляцией субботней поминальной церемонии на RTRS, во время которой выступавшие неоднократно прославляли Младича.
В день похорон Европейская служба внешних связей опубликовала заявление, в котором назвала Младича осуждённым военным преступником, совершившим геноцид, и напомнила, что трибунал по бывшей Югославии охарактеризовал его преступления как одни из самых чудовищных из известных человечеству. Там говорится:
«Любое прославление военных преступников, отрицание геноцида и ревизионизм противоречат основополагающим европейским ценностям, и им нет места ни в ЕС, ни в странах-кандидатах на членство».
При этом о каких-либо мерах в отношении Белграда в документе не сказано. Ещё 4 сентября еврокомиссар по расширению Марта Кос отменила визит в Сербию, запланированный на 9–10 сентября, назвав «прославление, сопровождающее смерть <Младича>», несовместимым с ценностями, на которых строится путь в ЕС. Госминистр по европейским делам Ирландии Томас Бирн, чья страна председательствует в Совете ЕС, заявил, что неприемлемы не только государственные похороны, но и участие в них высокопоставленных членов правительства. Глава МИД Бельгии Максим Прево назвал происходящее шагом, отдаляющим Сербию от фундаментальных ценностей ЕС, а европейские дипломаты говорили Euronews, что после этого вряд ли кто-то станет добиваться открытия для Сербии третьего кластера переговоров о вступлении.
Вучич назвал объяснение Кос «очень коротким, но глупым» и заявил, что никто так и не уточнил, в чём состоит прославление, а государство не может запретить похороны или запретить людям на них приходить. При этом тело Младича 3 сентября доставили из Гааги правительственным самолётом вместе с министром юстиции, а обёрнутый сербским флагом гроб из самолёта выносили военнослужащие. В субботу в белградском Доме армии, подведомственном Минобороны, прошла поминальная церемония, на которой отставные военные и сторонники Младича называли его героем и ставили под сомнение приговор. Младич умер 27 августа в возрасте 84 лет. В 2017 году Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил его к пожизненному заключению за геноцид в Сребренице, преступления против человечности и военные преступления во время войны в Боснии 1992–1995 годов, в 2021 году апелляционная палата оставила приговор в силе.