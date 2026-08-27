Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

84.28

EUR

98.29

OIL

86.94

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

616

 

 

 

 

 

Новости

Бывший начальник армии Республики Сербской Ратко Младич умер в тюрьме в Гааге

The Insider
Фото: Reuters

Фото: Reuters

Бывший начальник армии Республики Сербской и один из лидеров сербов во время распада Югославии Ратко Младич, который последние годы провел в Гаагской тюрьме, умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщает сербское издание Informer. 

Гаагский трибунал приговорил Младича к пожизненному заключению в ноябре 2017 года. В тюрьме он провел последние 15 лет: Младича арестовали в 2011-м. 

Еще в 1996 году его вместе с другими руководителями Республики Сербской обвинили в совершении военных преступлений. Всего в обвинении было 16 пунктов, из которых одно — по статье «геноцид» и три — за «преступления против человечности». В частности Младича обвиняли в блокаде Сараева, из-за которой погибло около 10 тысяч человек, а также в резне в Сребренице.

В последние несколько лет защита Ратко Младича неоднократно ходатайствовала о его освобождении в связи с состоянием здоровья. В августе этого года, как пишут сербские СМИ, подобный запрос направлял и президент Сербии Александр Вучич. 

В заключении Младич перенес несколько инсультов и последнее время находился в больнице следственного изолятора в Гааге. Накануне, 26 августа, председатель Международного механизма уголовных трибуналов Грасиэла Гатти Сантана отклонила последнее ходатайство защиты о его досрочном освобождении по гуманитарным соображениям. Заключенного просили перевести в медучреждение в Сербии.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Развод по-евразийски: как Москва и Ереван меняют союзничество на взаимные санкции
  2. Голосуй рублем. Рекордный с начала войны обвал российских акций показывает: рынок не согласен с оптимизмом Путина
  3. «Блатные» вместо «ГРУшников». Как в торгпредствах РФ шпионов меняют на детей и друзей влиятельных чиновников
  4. Взрывной рост. Россия в три раза увеличила производство взрывчатки, но все равно зависит от боеприпасов из Северной Кореи
  5. Спасти нерядового прокурора. Арестованного за пытки Сергея Качушкина пытается спасти от нар его отец, близкий к Патрушеву

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте