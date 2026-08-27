Бывший начальник армии Республики Сербской Ратко Младич умер в тюрьме в Гааге

Бывший начальник армии Республики Сербской и один из лидеров сербов во время распада Югославии Ратко Младич, который последние годы провел в Гаагской тюрьме, умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщает сербское издание Informer.

Гаагский трибунал приговорил Младича к пожизненному заключению в ноябре 2017 года. В тюрьме он провел последние 15 лет: Младича арестовали в 2011-м.

Еще в 1996 году его вместе с другими руководителями Республики Сербской обвинили в совершении военных преступлений. Всего в обвинении было 16 пунктов, из которых одно — по статье «геноцид» и три — за «преступления против человечности». В частности Младича обвиняли в блокаде Сараева, из-за которой погибло около 10 тысяч человек, а также в резне в Сребренице.

В последние несколько лет защита Ратко Младича неоднократно ходатайствовала о его освобождении в связи с состоянием здоровья. В августе этого года, как пишут сербские СМИ, подобный запрос направлял и президент Сербии Александр Вучич.

В заключении Младич перенес несколько инсультов и последнее время находился в больнице следственного изолятора в Гааге. Накануне, 26 августа, председатель Международного механизма уголовных трибуналов Грасиэла Гатти Сантана отклонила последнее ходатайство защиты о его досрочном освобождении по гуманитарным соображениям. Заключенного просили перевести в медучреждение в Сербии.