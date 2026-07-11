В Белграде избили организатора акции в память о геноциде в Сребренице. В Боснии захоронили останки еще 10 идентифицированных жертв резни

Международный суд ООН в Гааге в 2007 году признал произошедшее в Сребренице геноцидом. 20 высокопоставленным военным и политическим деятелям были предъявлены обвинения Международным трибуналом по бывшей Югославии. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич и генерал Ратко Младич были приговорены к пожизненному заключению. Бывший командующий Дринским корпусом Радислав Крстич, указавший на Младича как на одного из главных организаторов расправы, был приговорен к 35 годам заключения. В прокуратуре Боснии и Герцеговины до сих пор остаются нераскрытыми около 1200 дел о военных преступлениях, часть которых касается событий в Сребренице.

Сербия не признает ответственности

Ряд сербских политиков-националистов оспаривают масштаб расправ в восточной Боснии и делают акцент на жертвах среди сербов во время конфликтов в бывшей Югославии в 1990-е годы. Такой линии придерживаются президент Сербии Александр Вучич и президент Республики Сербской (часть БиГ, населенная этническими сербами) Милорад Додик, который, впрочем, в 2008 году называл «бесспорным» тот факт, что в Сребренице бы совершен геноцид. Вучич в 2024 году выступал против резолюции Генассамблеи ООН об объявлении 11 июля Днем размышления и памяти о геноциде в Сребренице, называя ее чересчур политизированной и направленной против Сербии.

Парламент Сербии принял в 2010 году декларацию, в которой осуждаются массовые расправы в Сребренице без прямого упоминания слова «геноцид», но со ссылкой на решение Международного суда ООН 2007 года. Парламент Боснии и Герцеговины подобную декларацию принять не может из-за споров местных политиков. Радован Вишкович, премьер-министр Республики Сербской, заявил, что в случае принятия резолюции Генассамблеи ООН о дне памяти геноцида в течение 30 дней подготовит соглашение о мирном выходе из состава Боснии и Герцеговины. Впрочем, резолюция была принята и последствий подобные заявления не имели.

Россия в 2015 году блокировала в Совете безопасности ООН британский проект резолюции, в которой казни в Сребренице были названы геноцидом, а в 2024 году выступила против резолюции Генассамблеи ООН.

Российские власти используют эту трагедию в пропагандистских целях, при этом с годами официальные формулировки Москвы кардинально изменились. Так, глава МИД Сергей Лавров ссылался в 2008 году на геноцид в Сребренице для оправдания российских действий против Грузии, а в 2022 году пресс-секретарь МИДа Мария Захарова назвала эти расправы «одной из крупнейших постановочных историй в Европе».

Примирение невозможно?

Опрошенные The Insider эксперты отмечают, что события в Сребренице подробно документированы, при этом в регионе по-прежнему сильны политические круги, которые не заинтересованы в примирении, а Россия использует эту ситуацию в своих целях.

Как считает руководитель белградского Форума по этническим отношениям Душан Янич, у России (как и у других крупных держав) есть большой опыт управления конфликтами, прежде всего путем провоцирования новых столкновений между этническими, религиозными и иными группами:

«С начала 1990-х, когда сам СССР и Россия находились в состоянии распада, Москва влияла на политику на Балканах, сделав ставку на <бывшего президента Югославии> Слободана Милошевича. И сейчас, спустя десятилетия, при содействии российской пропаганды здесь по-прежнему распространяется версия, согласно которой Сербия была не причастна к военным конфликтам, а санкции против нее были незаконны. Россия не единственный, но очень активный фактор, который препятствует продвижению более зрелого и ответственного подхода в обществе к конфликтам в бывшей Югославии и формированию элит, которые бы смотрели на свою историю с точки зрения интересов своих наций».

Профессор философского факультета Сараевского университета Хусния Камберович считает, что Россия фактически поощряет силы на Балканах, которые отвергают судебные решения, свидетельствующие о совершении геноцида в Сребренице, а это прежде всего руководство Сербии и сподвижники Милорада Додика: