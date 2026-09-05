В Сербии прошла церемония в честь осужденного за геноцид и умершего в тюрьме Младича. Ее провели в подведомственном Минобороны Доме армии

В белградском Доме армии прошла поминальная церемония в честь умершего в тюрьме в Гааге бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича. Он отбывал пожизненный срок за геноцид, преступления против человечности и военные преступления. Как передает балканская расследовательская сеть BIRN, среди присутствовавших были президент Республики Сербской Синиша Каран, глава МВД энтитета в составе Боснии и Герцеговины Желько Будимир и министр по делам ветеранов Радан Остоич. На церемонии также выступили отставные военные и сторонники Младича, называвшие его героем и ставившие под сомнение обоснованность вынесенного ему приговора.
Церемонию официально не объявляли государственной. Reuters пишет, что ее организовала ассоциация отставных генералов. Ранее министр юстиции Сербии Ненад Вуич обещал похоронить Младича «со всеми государственными и воинскими почестями», однако после критики со стороны европейских политиков правительство не подтвердило такой статус церемонии.
При этом мероприятие прошло в здании, принадлежащем военной системе Сербии. Дом армии — штаб-квартира медиацентра «Оборона», специализированного военного учреждения в составе управления по связям с общественностью Минобороны страны. Его помещения могут предоставляться сторонним организациям.
Сербские власти также участвовали в возвращении тела Младича из Гааги. Его доставили в Белград правительственным самолетом, на борту которого вместе с семьей находился министр юстиции. Обернутый сербским флагом гроб из самолета вынесли военнослужащие, после чего тело доставили в Военно-медицинскую академию.
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос отменила запланированную поездку в Сербию. Она назвала публичное прославление осужденного военного преступника несовместимым с европейским курсом Белграда.
Ратко Младич умер 27 августа в возрасте 84 лет в тюрьме. Апелляционная палата Международного остаточного механизма ООН в 2021 году оставила в силе его пожизненный приговор за геноцид в Сребренице, преследование и убийства боснийских мусульман и хорватов, террор в отношении жителей Сараева и захват сотрудников ООН в заложники. Похороны Младича назначены на 7 сентября в Белграде.