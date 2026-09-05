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Новости

В Сербии прошла церемония в честь осужденного за геноцид и умершего в тюрьме Младича. Ее провели в подведомственном Минобороны Доме армии

The Insider
Irvin Pekmez / X

Irvin Pekmez / X

В белградском Доме армии прошла поминальная церемония в честь умершего в тюрьме в Гааге бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича. Он отбывал пожизненный срок за геноцид, преступления против человечности и военные преступления.  Как передает балканская расследовательская сеть BIRN, среди присутствовавших были президент Республики Сербской Синиша Каран, глава МВД энтитета в составе Боснии и Герцеговины Желько Будимир и министр по делам ветеранов Радан Остоич. На церемонии также выступили отставные военные и сторонники Младича, называвшие его героем и ставившие под сомнение обоснованность вынесенного ему приговора.

X (Twitter)https://twitter.com/Irvin_P/status/2096164264297767111

Церемонию официально не объявляли государственной. Reuters пишет, что ее организовала ассоциация отставных генералов. Ранее министр юстиции Сербии Ненад Вуич обещал похоронить Младича «со всеми государственными и воинскими почестями», однако после критики со стороны европейских политиков правительство не подтвердило такой статус церемонии.

При этом мероприятие прошло в здании, принадлежащем военной системе Сербии. Дом армии — штаб-квартира медиацентра «Оборона», специализированного военного учреждения в составе управления по связям с общественностью Минобороны страны. Его помещения могут предоставляться сторонним организациям.

Изображение из галереи

Irvin Pekmez / X

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Сербские власти также участвовали в возвращении тела Младича из Гааги. Его доставили в Белград правительственным самолетом, на борту которого вместе с семьей находился министр юстиции. Обернутый сербским флагом гроб из самолета вынесли военнослужащие, после чего тело доставили в Военно-медицинскую академию.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос отменила запланированную поездку в Сербию. Она назвала публичное прославление осужденного военного преступника несовместимым с европейским курсом Белграда.

Ратко Младич умер 27 августа в возрасте 84 лет в тюрьме. Апелляционная палата Международного остаточного механизма ООН в 2021 году оставила в силе его пожизненный приговор за геноцид в Сребренице, преследование и убийства боснийских мусульман и хорватов, террор в отношении жителей Сараева и захват сотрудников ООН в заложники. Похороны Младича назначены на 7 сентября в Белграде.

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