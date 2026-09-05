В Сербии прошла церемония в честь осужденного за геноцид и умершего в тюрьме Младича. Ее провели в подведомственном Минобороны Доме армии

Сербские власти также участвовали в возвращении тела Младича из Гааги. Его доставили в Белград правительственным самолетом, на борту которого вместе с семьей находился министр юстиции. Обернутый сербским флагом гроб из самолета вынесли военнослужащие, после чего тело доставили в Военно-медицинскую академию.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос отменила запланированную поездку в Сербию. Она назвала публичное прославление осужденного военного преступника несовместимым с европейским курсом Белграда.

Ратко Младич умер 27 августа в возрасте 84 лет в тюрьме. Апелляционная палата Международного остаточного механизма ООН в 2021 году оставила в силе его пожизненный приговор за геноцид в Сребренице, преследование и убийства боснийских мусульман и хорватов, террор в отношении жителей Сараева и захват сотрудников ООН в заложники. Похороны Младича назначены на 7 сентября в Белграде.