Вучич отверг судебный приговор главе Сербской православной церкви, вынесенный в Словении за издевательства над священником

Президент Сербии Александр Вучич отверг судебный вердикт, вынесенный в Словении главе Сербской православной церкви (СПЦ) Порфирию, которого окружной суд Любляны приговорил к 4 месяцам тюрьмы условно и денежному штрафу в 10 тысяч евро за психологическое давление на бывшего приходского священника Желько Лубарду. Лубарда, по его словам, столкнулся с травлей после того, как выступил с разоблачением финансовых махинаций с церковной казной в Любляне.
Нимб жертвы и мученика от Вучича
Вучич заявил журналистам, что патриарх Порфирий был осужден в Словении «за то, чего он никогда не делал», и это «показывает отношение к СПЦ как к опоре сербского общества»:
«По моему мнению, Патриарх Порфирий может даже гордиться этим приговором, потому что он показывает, насколько он важен для сербского народа и что о нем думают все те, кто не любит сербский народ»,
По словам президента Сербии, приговор «может принести сербскому патриарху нимб жертвы и мученика и дать ему еще большую силу со стороны людей, которым он верно служит».
Между тем Сербскую Православную Церковь часто критикуют за вмешательство в политику, догматический консерватизм и непрозрачность финансовых расходов. Позиции СПЦ сильны не только в Сербии, но также Черногории и Республики Сербской в Боснии, что вызывает недовольство сторонников секуляризма. СПЦ выступает против либеральных реформ, поддерживает традиционные семейные ценности и открыто противостоит проведению ЛГБТ-мероприятий. В последние полтора года СПЦ выступает против массовых протестов в Сербии, вспыхнувших после трагедии в Нови-Саде, где погибли 16 человек в результате обрушения навеса на железнодорожной станции вскоре после ее реконструкции.
«Кафкианский процесс»
Сербская православная церковь назвала приговор Порфирию «скандальным». В сообщении СПЦ сказано, что «ни патриарх Порфирий, ни его адвокат не были заранее уведомлены о начале судебного разбирательства», а окружная прокуратура Любляны ни разу не вызвала патриарха для дачи показаний.
Особую озабоченность руководства СПЦ вызвал тот факт, что информация о судебном деле попала в сербские СМИ перед нынешней сессией Священного Синода епископов. В церкви это считают попыткой «развязать грязную медиакампанию против СПЦ и Его Святейшества Порфирия». Судебное дело, сказано в сообщении, «является очередным в серии бессмысленных исков, поданных против СПЦ уволенным священником Желько Лубардой», чье поведение руководство СПЦ считает «нецерковным и недостойным».
Окружная прокуратура и окружной суд Любляны, сказано в сообщении СПЦ, проигнорировали тот факт, что назначение на церковную службу и перевод приходских священников относятся к неотъемлемым каноническим правам компетентного епископа, предусмотренным уставом СПЦ. Были нарушены Соглашение о правовом статусе Сербской Православной Церкви — Загребско-Люблянской митрополии, Закон о свободе вероисповедания и обязательное заключение Конституционного суда Словении, а также основные принципы цивилизованного общества, верховенство права и закон.
Священный Синод епископов попросил Порфирия не оспаривать решение окружного суда в Любляне и не участвовать «в кафкианском процессе, направленном исключительно против репутации, структуры и достоинства Сербской Православной Церкви и, в частности, против Сербского Патриарха».
Конфликт, затянувшийся на десятилетие
Судебный вердикт стал эпилогом многолетнего спора между Лубардой и руководством СПЦ. Этот конфликт начался в период, когда Порфирий еще возглавлял Загребско-Люблянскую митрополию СПЦ с 2014 по 2021 год (до момента избрания патриархом СПЦ).
Как Лубарда рассказал СМИ, будучи юридическим представителем церковного муниципалитета Любляны, он подал уголовную жалобу на бывшего приходского священника Перана Бошковича за растрату церковной казны. Бошкович позднее был признан виновным, ему придется вернуть около 33 тысяч евро.
Как утверждает Лубарда, после подачи жалобы на него несколько лет оказывалось давление с целью заставить его отозвать жалобу и изменить свои показания в пользу Бошковича, от чего он отказался. Именно поэтому, как утверждается, начались его преследования и травля внутри Сербской православной церкви. Порфирий, как считает Лубарда, «сыграл ключевую роль в издевательствах над ним и его семьей».
Как рассказывал Лубарда, Синод СПЦ пытался отозвать жалобу против Бошковича, несмотря на обилие явных доказательств и без какого-либо анализа этих доказательств. «На меня начали оказывать давление, чтобы я дал ложные показания во время суда в пользу лица, нанесшего Сербской Православной Церкви финансовый ущерб. После моего письменного отказа последовали конкретные преследования с целью воспрепятствовать моим показаниям, включая попытку физического выдворения меня из Словении. Когда и это не удалось, Порфирий пригрозил запретить мне давать показания», — утверждает Лубарда.
Комментируя доказательства того, что он является жертвой психологического насилия, Лубарда сказал, что «разбирательство в суде велось на основе нескольких сотен страниц документации». «При этом приоритетом должностных лиц СПЦ было сокрытие финансовых преступлений внутри СПЦ», — считает он.
Давление на богословов
В начале этого года двое богословов, критиковавших церковные власти из-за поддержки политического режима, были исключены из Сербской православной церкви. В августе 2025 года оба богослова предстали перед церковным судом.
Согласно решению суда Белградско-Карловацкой архиепископии, богослов Благое Пантелич и священник Вукашин Миличевич были исключены из СПЦ. Миличевич был лишен священнического сана. Решение принято после того, как оба богослова поддержали акции протеста, организованные студентами.
Благое Пантелич сообщил тогда на своей странице в Twitter, что патриарх Порфирий окончательно исключил его из церковной общины. Он говорил СМИ, что его критика всегда касалась конкретных действий отдельных лиц и его цель состояла в том, чтобы побудить их задуматься о «пакте, заключенном ими с преступным режимом, который включал демонизацию студенческого движения и всех тех, кто его поддерживает». Пантелич — редактор теологического портала Teologija.net, целью которого названо продвижение культуры критического теологического мышления без идеологических или иных предпочтений.
Вукашин Миличевич после суда сказал СМИ, что он «польщен высоким признанием». «Я постараюсь оправдать оказанное мне этим решением доверие и продолжу указывать на лицемерие нынешнего руководства Сербской православной церкви, на их ересь и позорные действия, которыми они наносят огромный ущерб церкви», — сказал Миличевич, подчеркнув, что они подчинили ее политическому режиму.
За «русский мир», против «цветных революций»
Ранее патриарх Порфирий согласился с оценкой сербских властей, назвавших студенческие протесты «цветной революцией». Эту позицию глава СПЦ выразил не в своей собственной стране, а в Кремле, во время встречи с Владимиром Путиным 22 апреля прошлого года.
Порфирий, обратившийся во время встречи с Путиным к сопровождавшему его митрополиту Ириниею с уточняющим вопросом о том, «как называется революция в Сербии», сказал что «это искушение мы победим. Потому что мы знаем и чувствуем, что центры силы с Запада не хотят развивать идентичность сербского народа и культуру».
Во время той же встречи Порфирий заявил, что позиция Сербской православной церкви по Косово, Республике Сербской и Черногории зависит в том числе от позиции России «на глобальном уровне». По его словам, он сам и большинство в СПЦ хотели бы в случае нового геополитического разделения оказаться «в русском окружении». После подсказки митрополита Иринея Порфирий уточнил: «В русском мире, в православном мире».