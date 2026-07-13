Вучич отверг судебный приговор главе Сербской православной церкви, вынесенный в Словении за издевательства над священником

Вучич заявил журналистам, что патриарх Порфирий был осужден в Словении «за то, чего он никогда не делал», и это «показывает отношение к СПЦ как к опоре сербского общества»:

«По моему мнению, Патриарх Порфирий может даже гордиться этим приговором, потому что он показывает, насколько он важен для сербского народа и что о нем думают все те, кто не любит сербский народ»,

По словам президента Сербии, приговор «может принести сербскому патриарху нимб жертвы и мученика и дать ему еще большую силу со стороны людей, которым он верно служит».

Между тем Сербскую Православную Церковь часто критикуют за вмешательство в политику, догматический консерватизм и непрозрачность финансовых расходов. Позиции СПЦ сильны не только в Сербии, но также Черногории и Республики Сербской в Боснии, что вызывает недовольство сторонников секуляризма. СПЦ выступает против либеральных реформ, поддерживает традиционные семейные ценности и открыто противостоит проведению ЛГБТ-мероприятий. В последние полтора года СПЦ выступает против массовых протестов в Сербии, вспыхнувших после трагедии в Нови-Саде, где погибли 16 человек в результате обрушения навеса на железнодорожной станции вскоре после ее реконструкции.