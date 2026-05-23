Многотысячный антиправительственный митинг прошел в Белграде. Протесты не утихают в Сербии полтора года

Десятки тысяч человек вышли на улицы Белграда на антиправительственный митинг. Помимо отставки правительства они требуют привлечь к ответственности виновных в трагедии в городе Нови-Сад, где в ноябре 2024 года обрушилась крыша железнодорожного вокзала. В результате трагедии погибли 16 человек, в том числе дети. С тех пор в стране регулярно проходят демонстрации, основной движущей силой которых выступает студенчество.
По оценке общественной организации «Архив публичных собраний», в сегодняшней акции протеста на белградской площади Славия участвовали более 100 тыс. человек, что делает ее одной из самых масштабных за последние месяцы. В свою очередь, полиция сообщила о 34 тыс. протестующих. Ранее активисты предупредили, что власти могут снизить число участников.
Как передают очевидцы, акция прошла без значительных инцидентов. Небольшие столкновения произошли у Пионерского парка, который сербские СМИ называют «Чацилендом»: там находились сторонники властей, а полицейский кордон отделял их от участников студенческого протеста, шедших к площади Славия. У парка было несколько словесных перепалок и незначительных потасовок, полиция разнимала участников. В районе также дежурили десятки фургонов спецподразделений.
«Чациленд» появился как ответ властей и их сторонников на массовые студенческие протесты: там разместились участники движения «студентов, которые хотят учиться», противопоставляющего себя протестующим студентам. Лагерь стал постоянной точкой провластной мобилизации в центре Белграда. Один из неформальных лидеров движения — студент-медик Милош Павлович. Как писали сербские СМИ, прошлым летом его и еще нескольких участников провластного лагеря избили в Белграде. После этого президент Сербии Вучич публично принял Павловича, а сам инцидент стал частью политического противостояния вокруг студенческих протестов.
Ранее депутат правящей Сербской прогрессивной партии Владимир Джуканович призвал сторонников президента Александра Вучича «игнорировать циркачей, которые сегодня пойдут на Славию».
Утром железнодорожное сообщение по всей Сербии было остановлено после анонимного сообщения о взрывных устройствах в поездах и депо, сообщили в компании «Инфраструктура железных дорог Сербии». Оппозиционные политики и юристы раскритиковали решение: депутат Европарламента Андреас Шидер заявил, что власти «боятся собственных граждан», а юрист Родолюб Шабич назвал остановку транспорта нарушением права на мирные собрания.
В конце декабря Вучич фактически пошел навстречу одному из ключевых требований протестующих, объявив, что в 2026 году в Сербии пройдут досрочные парламентские выборы. Точной даты он не назвал, заявив лишь, что голосование состоится «в конце года, может быть, раньше». Тогда же Вучич пообещал демонтировать провластный палаточный лагерь у парламента и освободить занятую палатками улицу.