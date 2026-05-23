Многотысячный антиправительственный митинг прошел в Белграде. Протесты не утихают в Сербии полтора года

Десятки тысяч человек вышли на улицы Белграда на антиправительственный митинг. Помимо отставки правительства они требуют привлечь к ответственности виновных в трагедии в городе Нови-Сад, где в ноябре 2024 года обрушилась крыша железнодорожного вокзала. В результате трагедии погибли 16 человек, в том числе дети. С тех пор в стране регулярно проходят демонстрации, основной движущей силой которых выступает студенчество.

По оценке общественной организации «Архив публичных собраний», в сегодняшней акции протеста на белградской площади Славия участвовали более 100 тыс. человек, что делает ее одной из самых масштабных за последние месяцы. В свою очередь, полиция сообщила о 34 тыс. протестующих. Ранее активисты предупредили, что власти могут снизить число участников.

Как передают очевидцы, акция прошла без значительных инцидентов. Небольшие столкновения произошли у Пионерского парка, который сербские СМИ называют «Чацилендом»: там находились сторонники властей, а полицейский кордон отделял их от участников студенческого протеста, шедших к площади Славия. У парка было несколько словесных перепалок и незначительных потасовок, полиция разнимала участников. В районе также дежурили десятки фургонов спецподразделений.