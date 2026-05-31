В Белграде прошла встреча европейских ультраправых. Среди участников — фигуранты съезда неонацистов, организованного Малофеевым в Петербурге

На конференции в Белграде также выступил Яннис Зографос из греческого «патриотического движения K-21». Это движение сформировалось после распада неонацистской «Золотой зари». Ее основатель Николаос Михалолиакос получил известность как поклонник нацизма. Одно время «Золотая заря» была третьей по величине партией в Греции, однако в октябре 2020 года греческий суд объявил ее преступной организацией. Почти 70 членов организации были осуждены. Среди преступлений, в которых они были признаны виновными, — убийство греческого музыканта и антифашистского активиста Павлоса Фисаса в 2013 году, нападения на мигрантов и политических оппонентов.

Помимо Вацича среди сербских организаторов встречи фигурирует лидер запрещенной неонацистской организации «Национальный строй» Горан Давидович, известный под прозвищем «Фюрер». Группа была запрещена Конституционным судом Сербии в 2011 году за разжигание религиозной и национальной ненависти и нетерпимости. В официальном списке выступавших Давидович указан как историк и основатель Партии сербских националистов.

В Сербии Давидович был приговорен к году тюрьмы за нападение на участников антифашистских дебатов на философском факультете в Нови-Саде в 2005 году. В 2007 году ему снова предъявили обвинение в разжигании национальной, религиозной и расовой ненависти — на этот раз из-за нападения на участников антифашистского марша в Нови-Саде. Однако Давидович скрывался в Италии, был недоступен для сербских судебных органов и был осужден заочно. Он вернулся в Сербию в 2019 году после того, как Белградский апелляционный суд отменил приговор.

Среди выступавших в Белграде также был Павле Бихали, представитель движений Levijatan и Fortis и один из основателей Партии сербских националистов. Вместе с Вацичем и Давидовичем он входит в сербскую часть участников конференции.