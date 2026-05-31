В Белграде прошла встреча европейских ультраправых. Среди участников — фигуранты съезда неонацистов, организованного Малофеевым в Петербурге

В Белграде прошла конференция европейских ультраправых и неофашистских организаций «Будущее европейских наций», организованная сербским пророссийским националистом Мишей Вацичем, который находится под санкциями США. The Insider обратил внимание, что среди выступавших были участники и представители организаций, которые ранее фигурировали на съезде в Петербурге, организованном структурами ультраправого миллиардера Константина Малофеева. По итогам того съезда была учреждена «Международная лига антиглобалистов "Паладины"» — сеть неонацистских, неофашистских и ультраправых организаций из разных стран.
Конференция в Белграде была представлена как встреча «Альянса за мир и свободу» (Alliance for Peace and Freedom), сформированного в 2015 году крайне правыми партиями из нескольких европейских стран, включая Великобританию, Германию и Испанию. Она прошла в медиацентре Ассоциации журналистов Сербии в центре Белграда.
На встрече прозвучали антиевропейские, пророссийские, антимигрантские, анти-ЛГБТ и расистские высказывания. Участники также отрицали независимость Косово, провозглашенную в 2008 году, и выступали с обвинениями в адрес Европейского союза, США и НАТО.
Вацич, который позиционирует себя как лидер внепарламентской партии «Сербские правые», находится в санкционном списке Министерства финансов США с 2023 года за «злонамеренную деятельность в пользу России». В документе Минфина США говорится, что Вацич был наблюдателем на российских «референдумах» об аннексии оккупированных регионов Украины в сентябре 2022 года. В интервью и на пресс-конференциях Вацич утверждал, что был международным наблюдателем по приглашению Владимира Путина, и выступал за аннексию этих территорий Россией.
Госдепартамент США отнес Вацича к числу лиц, участвовавших в деятельности, подрывающей мир, безопасность, политическую стабильность или территориальную целостность США, их союзников или партнеров, от имени или в интересах правительства России.
Среди выступавших на конференции был председатель «Альянса за мир и свободу» Роберто Фьоре — лидер итальянской неофашистской партии Forza Nuova. В официальном списке участников также указана генсек Forza Nuova Глория Калларели. Forza Nuova участвовала в петербургском съезде Малофеева, где была объявлена лига «Паладины».
Forza Nuova — неофашистская партия, основанная Роберто Фьоре и Массимо Морселло в 1997 году. Она выступает за «национальную реконструкцию», отвергает миграцию, аборты и права ЛГБТ, продвигает католический традиционализм и евроскептицизм. В 1980-х Фьоре и Морселло скрывались в Лондоне после расследования по делу о теракте на вокзале в Болонье и вернулись в Италию только в конце 1990-х.
Партия никогда не имела серьезного парламентского представительства, но известна уличными акциями и связями с ультраправыми по всей Европе. В 2021 году ее активисты участвовали в штурме офиса крупнейшего профсоюза Италии, а в 2022 году — в скандальной похоронной процессии с нацистским флагом в Риме. После начала полномасштабного вторжения России в Украину партия поддержала Москву, а члены Forza Nuova участвовали в боевых действиях на российской стороне.
Еще одним выступавшим был Гонсало Мартин, вице-президент испанской неонацистской партии Democracia Nacional. Эта партия также участвовала в петербургском съезде Малофеева. Сам Мартин, как установил The Insider по фотографиям, тоже присутствовал на том съезде.
На конференции в Белграде также выступил Яннис Зографос из греческого «патриотического движения K-21». Это движение сформировалось после распада неонацистской «Золотой зари». Ее основатель Николаос Михалолиакос получил известность как поклонник нацизма. Одно время «Золотая заря» была третьей по величине партией в Греции, однако в октябре 2020 года греческий суд объявил ее преступной организацией. Почти 70 членов организации были осуждены. Среди преступлений, в которых они были признаны виновными, — убийство греческого музыканта и антифашистского активиста Павлоса Фисаса в 2013 году, нападения на мигрантов и политических оппонентов.
Помимо Вацича среди сербских организаторов встречи фигурирует лидер запрещенной неонацистской организации «Национальный строй» Горан Давидович, известный под прозвищем «Фюрер». Группа была запрещена Конституционным судом Сербии в 2011 году за разжигание религиозной и национальной ненависти и нетерпимости. В официальном списке выступавших Давидович указан как историк и основатель Партии сербских националистов.
В Сербии Давидович был приговорен к году тюрьмы за нападение на участников антифашистских дебатов на философском факультете в Нови-Саде в 2005 году. В 2007 году ему снова предъявили обвинение в разжигании национальной, религиозной и расовой ненависти — на этот раз из-за нападения на участников антифашистского марша в Нови-Саде. Однако Давидович скрывался в Италии, был недоступен для сербских судебных органов и был осужден заочно. Он вернулся в Сербию в 2019 году после того, как Белградский апелляционный суд отменил приговор.
Среди выступавших в Белграде также был Павле Бихали, представитель движений Levijatan и Fortis и один из основателей Партии сербских националистов. Вместе с Вацичем и Давидовичем он входит в сербскую часть участников конференции.