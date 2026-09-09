Преднамеренные атаки на энергосистему способны привести к значительным и продолжительным отключениям электричества в отдельных регионах Германии, однако вызвать длительный блэкаут по всей стране значительно сложнее, объяснил изданию The Insider директор Института энергетической экономики и системных технологий Фраунгофера (Fraunhofer IEE) и профессор устойчивых электроэнергетических систем Кассельского университета Мартин Браун. По его словам, для общенационального отключения должно одновременно совпасть несколько неблагоприятных факторов, а резервные механизмы и системы защиты должны оказаться неспособны локализовать сбой:

«Принципиально важно различать крупное региональное нарушение электроснабжения и блэкаут всей энергосистемы. Преднамеренные физические атаки вполне способны вызвать значительные и потенциально длительные отключения электричества в отдельных регионах. Обесточить всю страну значительно сложнее благодаря резервированию, взаимосвязанности и защитным механизмам, заложенным в немецкую и европейскую энергосистемы».

Немецкая магистральная электросеть эксплуатируется по критерию N-1: после отказа одного значимого компонента система должна оставаться в безопасных эксплуатационных пределах, отмечает ученый. Для этого предусмотрены альтернативные маршруты передачи электроэнергии, оперативные резервы, изменение режимов работы электростанций и автоматическая защита. Однако одновременное повреждение нескольких элементов отличается от одиночной технической неисправности, и устойчивость системы необходимо оценивать с учетом таких событий:

«Научно обоснованного порога в мегаваттах, количестве подстанций или доле генерирующих мощностей, после которого немецкая энергосистема автоматически рухнет, не существует. Гораздо важнее, какие именно элементы системы затронуты, происходят ли отказы одновременно и в каком режиме работает сеть в этот конкретный момент».

Общенациональный и продолжительный блэкаут технически возможен, но потребовал бы значительно более сложного сочетания событий, чем уничтожение одной подстанции или электростанции, пояснил Браун. Несколько неблагоприятных сбоев должны совпасть, а оставшаяся сеть, действия операторов и системы защиты — оказаться недостаточными для локализации нарушения. Продолжительность отключений при этом зависит как от масштаба первоначального повреждения, так и от возможности восстановить инфраструктуру:

«Для продолжительности отключения решающее значение приобретает еще один фактор: возможность восстановить инфраструктуру. Повреждение оборудования, которое можно обойти или быстро отремонтировать, имеет совершенно иные последствия, чем разрушение крупных компонентов с длительными сроками замены или инфраструктуры, необходимой для восстановления работы системы. Поэтому запасное оборудование, ремонтная логистика, защищенная связь и регулярно отрабатываемые процедуры восстановления — важнейшие составляющие устойчивости».

В начале сентября сразу в нескольких федеральных землях Германии произошли диверсии и попытки атак на энергетическую инфраструктуру. Утром 1 сентября атаке подверглись высоковольтные линии у подстанции в Турнов-Прейлаке неподалеку от угольной электростанции «Еншвальде» в Бранденбурге. По данным Reuters, два коротких замыкания привели к временной остановке одного энергоблока. В тот же день произошла атака на подстанцию в Бергхайме в Северном Рейне — Вестфалии, после которой отключились пять генерирующих установок.

В Саксонии 4 сентября возле высоковольтных линий у подстанций Бервалде и Грауштайн обнаружили 12 самодельных взрывных устройств. По версии следствия, они предназначались для создания коротких замыканий и повреждения линий. Устройства обезвредили, повреждений и перебоев с электроснабжением удалось избежать. После дополнительных поисков власти 7 сентября сообщили еще о девяти находках возле Грауштайна. Общее число обнаруженных в Саксонии устройств достигло 21.

Полиция 8 сентября задержала 48-летнего подозреваемого возле электростанции Вайсвайлер в Северном Рейне — Вестфалии. Как утверждается, при нем находились взрывные устройства, дополнительные заряды обнаружили в расположенной неподалеку палатке. В письмах с признанием ответственности за атаки их автор объяснял свои действия протестом против использования ископаемого топлива. Расследование продолжается, обстоятельства и связи между эпизодами устанавливаются.

Длительное отключение электричества после диверсии уже происходило в Берлине в начале этого года. Поджог кабелей 3 января возле электростанции Лихтерфельде оставил без электричества 45,4 тысячи домохозяйств и 2,2 тысячи коммерческих потребителей на юго-западе города. Также было нарушено централизованное теплоснабжение. Полностью восстановить подачу электричества во всем пострадавшем районе удалось лишь днем 7 января, спустя четыре дня после атаки.