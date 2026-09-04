В Германии расследуют новую попытку диверсии на электроподстанции. Полиция ищет мужчину, взявшего на себя ответственность за несколько атак

Полиция расследует предполагаемую попытку диверсии на электроподстанции в Дормагене, между Кельном и Дюссельдорфом, пишет издание ZDF со ссылкой на правоохранительные органы. Вечером 3 сентября прохожий обнаружил возле объекта подозрительное устройство.
По версии полиции, неизвестные пытались намеренно вызвать короткое замыкание. Как уточняет WDR, возле подстанции нашли пусковые устройства, которые могли предназначаться для атаки на электросеть. Повреждений на объекте не зафиксировали.
Следователи получили письмо, автор которого взял на себя ответственность за несколько эпизодов в Северном Рейне — Вестфалии и Бранденбурге. Предполагаемого автора, мужчину из Гевельсберга, разыскивают. Полиция устанавливает, действительно ли он причастен к преступлениям. Письмо также содержит упоминание подстанции в Вайсвайлере под Ахеном, куда направили сотрудников для проверки.
Автор письма объясняет свои действия борьбой с использованием ископаемого топлива. Похожее послание ранее появилось после атаки на энергообъект в Бранденбурге. Подлинность писем и связь между ними проверяются.
За два дня до находки в Дормагене произошли атаки на энергообъекты на западе и востоке Германии. Вечером 1 сентября после диверсии в районе Бергхайма отключились пять энергоблоков буроугольных электростанций RWE общей мощностью 4,2 ГВт. Несмотря на потерю генерации, оператор сети Amprion сообщил, что общее энергоснабжение не пострадало и система сохранила устойчивость.
Утром того же дня возле электростанции Йеншвальде в Бранденбурге обнаружили взрывные устройства и повреждения линий электропередачи. На месте работали саперы, пострадавших не было. Оператор 50Hertz сообщил о кратковременных отключениях.
Ранее эксперт по энергосистемам Герберт Заурюгг объяснял The Insider, что европейская магистральная сеть рассчитана на выход из строя отдельного элемента: его потерю компенсируют резервами и перераспределением нагрузки. Профессор Дортмундского технического университета Кристиан Ретанц также отмечал, что трансграничная структура сети затрудняет попытки вызвать масштабный блэкаут. Атаки 1 сентября он назвал «булавочными уколами, призванными продемонстрировать, что атаки вообще возможны».