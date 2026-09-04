В Германии расследуют новую попытку диверсии на электроподстанции. Полиция ищет мужчину, взявшего на себя ответственность за несколько атак

Автор письма объясняет свои действия борьбой с использованием ископаемого топлива. Похожее послание ранее появилось после атаки на энергообъект в Бранденбурге. Подлинность писем и связь между ними проверяются.

За два дня до находки в Дормагене произошли атаки на энергообъекты на западе и востоке Германии. Вечером 1 сентября после диверсии в районе Бергхайма отключились пять энергоблоков буроугольных электростанций RWE общей мощностью 4,2 ГВт. Несмотря на потерю генерации, оператор сети Amprion сообщил, что общее энергоснабжение не пострадало и система сохранила устойчивость.

Утром того же дня возле электростанции Йеншвальде в Бранденбурге обнаружили взрывные устройства и повреждения линий электропередачи. На месте работали саперы, пострадавших не было. Оператор 50Hertz сообщил о кратковременных отключениях.

Ранее эксперт по энергосистемам Герберт Заурюгг объяснял The Insider, что европейская магистральная сеть рассчитана на выход из строя отдельного элемента: его потерю компенсируют резервами и перераспределением нагрузки. Профессор Дортмундского технического университета Кристиан Ретанц также отмечал, что трансграничная структура сети затрудняет попытки вызвать масштабный блэкаут. Атаки 1 сентября он назвал «булавочными уколами, призванными продемонстрировать, что атаки вообще возможны».