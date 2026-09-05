У двух электроподстанций в Саксонии нашли 12 самодельных взрывных устройств

У двух электроподстанций на востоке Саксонии нашли 12 самодельных взрывных устройств, сообщили в Генеральной прокуратуре Дрездена, земельном управлении уголовной полиции Саксонии и полиции Гёрлица. Восемь устройств обнаружили южнее подстанции Бервальде возле населенного пункта Липпен в районе Баутцен, еще четыре — восточнее подстанции Грауштайн, возле коммуны Шлайфе в районе Гёрлиц. По версии следствия, устройства должны были вызвать короткие замыкания на высоковольтных линиях и повредить энергетическую инфраструктуру.
Специалисты земельного управления уголовной полиции обезвредили и изъяли устройства. На время работ высоковольтные линии пришлось отключить от электроснабжения, однако повреждений и перебоев удалось избежать. Власти заявили, что угрозы для населения нет, при этом полиция продолжает проверять энергетическую инфраструктуру в поисках других устройств.
Расследование ведется по подозрению в попытке совершить взрыв, нарушить работу коммунальных предприятий и осуществить антиконституционную диверсию. Масштабную полицейскую операцию начали в пятницу после получения межведомственной информации и сообщения местного жителя. Власти также сообщили, что 48-летний гражданин Германии, зарегистрированный в Гевельсберге, составил письмо с признанием, в котором выступил против производства электроэнергии из ископаемого топлива.
Как отмечают местные СМИ, подстанции расположены возле границы с Бранденбургом в районе открытых угольных разработок. Энергетическая компания LEAG добывает бурый уголь и использует его на электростанциях Йеншвальде и Боксберг. По данным издания, письмо было подписано полным именем автора, причем название Боксберг в нем было зачеркнуто и заменено на Йеншвальде. Новые устройства нашли неподалеку от Боксберга.
Полиция обыскала квартиру предполагаемого автора письма, однако задержать его не удалось. Как сообщает WDR, в квартире обнаружили предметы, похожие на взрывчатку, а возле Хамбахского леса — переоборудованный в жилье грузовик, которым мужчина предположительно пользовался. Его разыскивают по всей Европе. Следователи считают письма подлинными, но пока не установили, действительно ли он совершил все перечисленные диверсии и были ли у него сообщники.
Накануне The Insider рассказывал о предполагаемой попытке диверсии на подстанции в Дормагене между Кёльном и Дюссельдорфом. Вечером 3 сентября прохожий нашел возле объекта подозрительное устройство. По версии полиции, оно предназначалось для создания короткого замыкания, однако повреждений на подстанции не зафиксировали.
За два дня до этого атаки произошли на энергообъектах на западе и востоке Германии. После диверсии возле Бергхайма автоматически отключились пять энергоблоков буроугольных электростанций RWE общей мощностью 4,2 ГВт, однако общее энергоснабжение не пострадало. В тот же день возле электростанции Йеншвальде в Бранденбурге обнаружили взрывные устройства и повреждения линий электропередачи. Оператор сети 50Hertz сообщил о кратковременных отключениях. Следователи проверяют, связаны ли эти эпизоды с устройствами, найденными в Саксонии.