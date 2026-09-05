У двух электроподстанций в Саксонии нашли 12 самодельных взрывных устройств

Расследование ведется по подозрению в попытке совершить взрыв, нарушить работу коммунальных предприятий и осуществить антиконституционную диверсию. Масштабную полицейскую операцию начали в пятницу после получения межведомственной информации и сообщения местного жителя. Власти также сообщили, что 48-летний гражданин Германии, зарегистрированный в Гевельсберге, составил письмо с признанием, в котором выступил против производства электроэнергии из ископаемого топлива.

Как отмечают местные СМИ, подстанции расположены возле границы с Бранденбургом в районе открытых угольных разработок. Энергетическая компания LEAG добывает бурый уголь и использует его на электростанциях Йеншвальде и Боксберг. По данным издания, письмо было подписано полным именем автора, причем название Боксберг в нем было зачеркнуто и заменено на Йеншвальде. Новые устройства нашли неподалеку от Боксберга.

Полиция обыскала квартиру предполагаемого автора письма, однако задержать его не удалось. Как сообщает WDR, в квартире обнаружили предметы, похожие на взрывчатку, а возле Хамбахского леса — переоборудованный в жилье грузовик, которым мужчина предположительно пользовался. Его разыскивают по всей Европе. Следователи считают письма подлинными, но пока не установили, действительно ли он совершил все перечисленные диверсии и были ли у него сообщники.

Накануне The Insider рассказывал о предполагаемой попытке диверсии на подстанции в Дормагене между Кёльном и Дюссельдорфом. Вечером 3 сентября прохожий нашел возле объекта подозрительное устройство. По версии полиции, оно предназначалось для создания короткого замыкания, однако повреждений на подстанции не зафиксировали.