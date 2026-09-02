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Новости

Российских лыжников допустят на международные турниры в нейтральном статусе — министр спорта России Дегтярëв

The Insider
Российский лыжник Савелий Коростелëв на Олимпиаде-2026

Российский лыжник Савелий Коростелëв на Олимпиаде-2026

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустила российских лыжников на международные турниры в сезоне-2026/27, где они смогут выступить в нейтральном статусе. Об этом журналистам сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярëв, передает ТАСС:

«Наши лыжники возвращаются, пока в нейтральном статусе. Надеемся, что наши спортсмены выступят успешно, докажут, что это безопасно. Это первый шаг, но так было и с несколькими нашими другими видами спорта».

FIS отстранила российских спортсменов от международных соревнований в 2022 году, после того как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В прошлом сезоне несколько спортсменов получили право выступать на турнирах под эгидой FIS в нейтральном статусе. Так, на Олимпийских играх в Италии выступили лыжники Савелий Коростелëв и Дарья Непряева, горнолыжники Семëн Ефимов и Юлия Плешкова, ски-альпинист Никита Филиппов.

Ранее в этом году Международная федерация волейбола (FIVB) разрешила российским спортсменам вернуться к соревнованиям. Объединенная федерация борьбы (UWW), Международная автомобильная федерация (FIA), Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) сняли все ограничения для спортсменов из России, им разрешено выступать с флагом и гимном. Международный олимпийский комитет также снял все введенные ранее ограничения.

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