Объединенная федерация борьбы сняла ограничения для российских и белорусских спортсменов

Объединенная федерация борьбы (UWW) разрешила белорусским и российским атлетам участвовать в предстоящих соревнованиях федерации без ограничений. Об этом говорится в пресс-релизе на ее сайте.

Борцы из Беларуси и России смогут выступать под флагами своих стран во всех возрастных категориях. На церемониях награждения также будет позволено исполнять национальные гимны обеих стран.

UWW отстранила белорусских и российских спортсменов от соревнований после начала полномасштабного российского вторжения в Украину — в марте 2022 года. Позже санкции организации постепенно смягчались.

Так, в апреле 2023-го федерация допустила спортсменов в категории 15–17 лет к соревнованиям в нейтральном статусе. В январе этого года всех спортсменов в молодежных категориях допустили до турниров с флагом и гимном.