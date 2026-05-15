Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

73.14

EUR

86.29

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

138

 

 

 

 

 

Новости

Объединенная федерация борьбы сняла ограничения для российских и белорусских спортсменов

The Insider
Фото: United World Wrestling

Фото: United World Wrestling

Объединенная федерация борьбы (UWW) разрешила белорусским и российским атлетам участвовать в предстоящих соревнованиях федерации без ограничений. Об этом говорится в пресс-релизе на ее сайте. 

Борцы из Беларуси и России смогут выступать под флагами своих стран во всех возрастных категориях. На церемониях награждения также будет позволено исполнять национальные гимны обеих стран.

UWW отстранила белорусских и российских спортсменов от соревнований после начала полномасштабного российского вторжения в Украину — в марте 2022 года. Позже санкции организации постепенно смягчались. 

Так, в апреле 2023-го федерация допустила спортсменов в категории 15–17 лет к соревнованиям в нейтральном статусе. В январе этого года всех спортсменов в молодежных категориях допустили до турниров с флагом и гимном.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Пролив не спасет от провала: почему даже резкий рост нефтяных цен не способен компенсировать падение российской экономики
  2. Кафедра военных преступлений. Как ГРУ готовит в МГТУ им. Баумана хакеров и бойцов «информационной войны»
  3. «Путин добился отвращения ко всему советскому». Историк Андрей Зубов — о 9 мая, наследии СССР и конце режима
  4. Удар ниже тропического пояса: почему России оказалось так сложно закрепиться в Сахеле
  5. «Напишем, что это для комбайнов»: The Insider и Nordsint разоблачили китайскую компанию, продающую России антенны для дронов

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте