World Athletics сняла санкции с Всероссийской федерации легкой атлетики — Дегтярëв

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций World Athletics принял решение снять все санкции с Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), наложенные из-за допинговых нарушений. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярëв.

По его словам, ВФЛА прошла трехлетний «карантин» по Программе специальных условий: выполнены все 34 стратегических условия и требования, внедрены новые стандарты управления, перестроена антидопинговая работа, обновлены региональные структуры.

«Подразделение по целостности легкой атлетики (AIU) и независимые эксперты отмечали прогресс на протяжении всего периода и поставили итоговую оценку — полное соответствие и превышение заданных стандартов», — говорится в посте Дегтярëва.

Членство ВФЛА было приостановлено с осени 2015 года на фоне допингового скандала. В марте 2023-го стало известно, что Совет World Athletics принял решение восстановить ее в организации. Российские спортсмены, однако, не могли принимать участие в соревнованиях, проводимых World Athletics, из-за санкций, связанных с войной в Украине.