Международная федерация бокса допустила российских спортсменов к своим турнирам в нейтральном статусе

Российские спортсмены смогут выступать на турнирах под эгидой Международной федерации бокса в нейтральном статусе, объявили в организации. Решение, которое приняли на заседании исполнительного совета World Boxing в апреле, касается также представителей Беларуси.

«World Boxing будет сотрудничать с экспертной независимой третьей стороной для проведения серии проверок всех спортсменов из России и Беларуси, заявленных на ее соревнования, чтобы убедиться, что они не имеют истории поддержки войны в Украине, не получают оплату от военных или силовых структур, не являются членами клубов, связанных с армией или полицией, и не участвовали в мероприятиях, организованных Международным советом военного спорта (CISM), с начала войны в Украине», — говорится в сообщении федерации.

Проверку обязаны пройти все спортсмены старше 19 лет из РФ и Беларуси, а также их тренеры и вспомогательный персонал. Для остальных сделали исключение. В трансляциях соревнований боксеры будут в форме с аббревиатурой AIN — «Athlètes Individuels Neutres» («Индивидуальные нейтральные спортсмены»).

В марте организация утвердила заявку Федерации бокса России на вступление в статусе «признанного члена», который может участвовать в соревнованиях под эгидой World Boxing, но не имеет право голоса на конгрессе.

World Boxing был создан в 2023 году, а в начале 2025-го получил временное признание Международного олимпийского комитета. Ранее МОК лишил лицензии Международную ассоциацию бокса (IBA), которая имела тесные связи с Россией.