Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

74.69

EUR

87.59

OIL

97.22

Поддержите нас

51

 

 

 

 

 

Новости

Международная федерация бокса допустила российских спортсменов к своим турнирам в нейтральном статусе

The Insider
Изображение: World Boxing

Изображение: World Boxing

Российские спортсмены смогут выступать на турнирах под эгидой Международной федерации бокса в нейтральном статусе, объявили в организации. Решение, которое приняли на заседании исполнительного совета World Boxing в апреле, касается также представителей Беларуси.

«World Boxing будет сотрудничать с экспертной независимой третьей стороной для проведения серии проверок всех спортсменов из России и Беларуси, заявленных на ее соревнования, чтобы убедиться, что они не имеют истории поддержки войны в Украине, не получают оплату от военных или силовых структур, не являются членами клубов, связанных с армией или полицией, и не участвовали в мероприятиях, организованных Международным советом военного спорта (CISM), с начала войны в Украине», — говорится в сообщении федерации.

Проверку обязаны пройти все спортсмены старше 19 лет из РФ и Беларуси, а также их тренеры и вспомогательный персонал. Для остальных сделали исключение. В трансляциях соревнований боксеры будут в форме с аббревиатурой AIN — «Athlètes Individuels Neutres» («Индивидуальные нейтральные спортсмены»).

В марте организация утвердила заявку Федерации бокса России на вступление в статусе «признанного члена», который может участвовать в соревнованиях под эгидой World Boxing, но не имеет право голоса на конгрессе.

World Boxing был создан в 2023 году, а в начале 2025-го получил временное признание Международного олимпийского комитета. Ранее МОК лишил лицензии Международную ассоциацию бокса (IBA), которая имела тесные связи с Россией.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Коктейль Бортникова. Как отравители из Второй службы ФСБ связаны с российской допинговой программой
  2. Проклятие проливов. Как исторический опыт поможет решить вопрос Ормузского коридора
  3. Персидская мышеловка. Как «маленькая победоносная война» в Иране в итоге стала смертным приговором для Саддама Хусейна
  4. Новороссия для Си: как Китай проникает на Донбасс
  5. Великая демографическая трансформация. Почему попытки развитых стран обойтись без мигрантов приводят к стагнации и депопуляции

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте