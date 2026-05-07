МОК рекомендовал снять ограничения с белорусских спортсменов. «Говорить об их возвращении пока преждевременно» — политолог

Международный олимпийский комитет рекомендовал снять ограничения с белорусских спортсменов. Участие атлетов в соревнованиях не должно ограничиваться из-за действий их правительств, включая участие в войнах и конфликтах, заявили в организации:

«Поскольку МОК продолжает сталкиваться со всё более сложными реалиями и последствиями нынешней геополитической ситуации, включая растущее число войн и конфликтов, а также на фоне растущей глобальной нестабильности, он должен выполнять свою миссию по сохранению основанной на ценностях и по-настоящему глобальной спортивной платформы, которая дарит надежду миру».

Спортсмены из Беларуси приняли участие в летней Олимпиаде во Франции и зимних играх в Италии под нейтральным флагом без «каких-либо инцидентов на поле и за его пределами», отметили в комитете. В ближайшие недели также начнется квалификационный период для летней Олимпиады в Лос-Анджелесе, которая запланирована на 2028 год, и зимних юношеских игр в Доломити-Вальтеллине (Италия).

В то же время ограничения на участие под национальным флагом и в командных видах спорта сохраняется для россиян. В МОК это объяснили тем, что национальный комитет Беларуси «находится в хорошем состоянии» и соблюдает Олимпийскую хартию. Российский же комитет остается отстраненным, пока юридическая комиссия МОК продолжает рассматривать этот вопрос. Кроме того, в комитете выразили обеспокоенность проверкой российской антидопинговой системы со стороны международных институтов.

В разговоре с The Insider белорусский политолог Дмитрий Болкунец отметил, что говорить о возвращении спортсменов на международную спортивную арену под национальным флагом пока преждевременно:

«Сама по себе подобная рекомендация МОК не является автоматическим снятием всех ограничений. МОК задает общий рамочный подход, но окончательные решения о допуске спортсменов по прежнему принимают международные федерации по видам спорта и организаторы конкретных соревнований. На практике это означает, что даже при смягчении позиции в отношении белорусских спортсменов почти наверняка сохраняются условия допуска — например, выступление в нейтральном статусе, без национальной символики, а также индивидуальная проверка соответствия критериям, включая отсутствие поддержки военных действий и соблюдение антидопинговых требований. Что касается возможного эффекта для российских спортсменов, то прямой „лазейки“ здесь нет. Практика последних лет показывает, что подход к Беларуси и России в спортивных структурах рассматривается отдельно, и даже при частичном смягчении ограничений для одной страны это не переносится автоматически на другую. Каждое решение принимается в рамках собственной правовой и политической оценки ситуации».

Ограничения против белорусских спортсменов ввели в 2022 году после российского полномасштабного вторжения в Украину. Спустя год МОК допустил атлетов к международным соревнованиям в нейтральном статусе, но только в индивидуальных дисциплинах.