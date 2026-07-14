На сайте МОК впервые с 2023 года появилась страница Олимпийского комитета России

Международный олимпийский комитет вернул на свой официальный сайт страницу Олимпийского комитета России (ОКР). Она стала доступна впервые с 2023 года, когда членство российской организации в МОК было приостановлено. На странице размещены контакты ОКР, ссылка на его сайт и имена руководителей — председателя Михаила Дегтярёва и генерального секретаря комитета.

Восстановление раздела произошло через неделю после того, как исполком МОК 7 июля снял с ОКР отстранение, действовавшее с октября 2023 года. Тогда российский комитет наказали за включение в свой состав олимпийских советов аннексированных украинских регионов — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Юридическая комиссия МОК сочла, что после изменения устава ОКР больше не претендует на территории, относящиеся к юрисдикции Национального олимпийского комитета Украины.

Одновременно исполком отменил собственные рекомендации 2022 и 2023 годов, ограничивавшие участие россиян в международных соревнованиях, включая обязательный нейтральный статус и запрет на командные виды спорта. В МОК объяснили это стартом отбора на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе и необходимостью равного доступа атлетов к квалификации. Вопрос о российских флаге и гимне на Играх организация обещала решить позже, а проводить свои мероприятия в России и приглашать российских чиновников пока не намерена. Возвращению ОКР предшествовала июньская поправка в Олимпийскую хартию, закрепившая обязательный политический нейтралитет спортивных организаций, — критики предупреждали, что она откроет России дорогу обратно в мировой спорт.

Решение МОК вызвало резкую реакцию в Европе. 14 июля девять стран ЕС — Эстония, Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния, Финляндия и Швеция — направили еврокомиссару по спорту Гленну Микаллефу обращение с призывом исключить МОК и другие спортивные организации, допускающие россиян и белорусов, из программ финансирования Евросоюза, в том числе Erasmus+. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что министры иностранных дел стран ЕС категорически не приемлют позицию МОК, а Украина назвала снятие ограничений «тревожным сигналом» и призвала не допускать демонстрации российской символики на соревнованиях.

Часть международных федераций отказалась следовать новым рекомендациям МОК. Например, Международный союз биатлонистов заявил, что не будет пересматривать отстранение российских спортсменов. ФИФА сообщила, что проанализирует решение МОК, прежде чем предпринимать какие-либо шаги.