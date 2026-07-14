Девять стран ЕС призвали лишить МОК финансирования из-за допуска российских спортсменов

Эстония, Нидерланды, Литва, Латвия, Польша, Швеция, Румыния, Финляндия и Дания призвали Еврокомиссию лишить Международный олимпийский комитет (МОК) и другие международные спортивные организации, допускающие возвращение России и Беларуси к соревнованиям, финансирования Евросоюза. Об этом сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

Письмо, инициированное Эстонией, направлено еврокомиссару по вопросам культуры, молодежи и спорта Гленну Микаллефу. В нем предлагается исключить МОК, а также Международную федерацию фехтования и Международную федерацию плавания из программ финансирования ЕС, включая Erasmus+, а также пересмотреть участие этих организаций в мероприятиях и консультациях по вопросам развития спорта в Европе.

Поводом для обращения стало решение исполкома МОК от 7 июля отменить приостановку деятельности Олимпийского комитета России. Авторы письма заявили, что международные спортивные организации должны учитывать ценности ЕС и не допускать использования спорта Россией и Беларусью в политических целях. По их мнению, организации, чьи решения не соответствуют этим принципам, не должны получать финансирование ЕС, до тех пор пока не подтвердят приверженность правам человека, верховенству закона и мирным отношениям между государствами.