Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

76.62

EUR

87.58

OIL

75.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

465

 

 

 

 

 

Новости

Девять стран ЕС призвали лишить МОК финансирования из-за допуска российских спортсменов

The Insider
Иллюстрация к материалу

Эстония, Нидерланды, Литва, Латвия, Польша, Швеция, Румыния, Финляндия и Дания призвали Еврокомиссию лишить Международный олимпийский комитет (МОК) и другие международные спортивные организации, допускающие возвращение России и Беларуси к соревнованиям, финансирования Евросоюза. Об этом сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

Письмо, инициированное Эстонией, направлено еврокомиссару по вопросам культуры, молодежи и спорта Гленну Микаллефу. В нем предлагается исключить МОК, а также Международную федерацию фехтования и Международную федерацию плавания из программ финансирования ЕС, включая Erasmus+, а также пересмотреть участие этих организаций в мероприятиях и консультациях по вопросам развития спорта в Европе.

Поводом для обращения стало решение исполкома МОК от 7 июля отменить приостановку деятельности Олимпийского комитета России. Авторы письма заявили, что международные спортивные организации должны учитывать ценности ЕС и не допускать использования спорта Россией и Беларусью в политических целях. По их мнению, организации, чьи решения не соответствуют этим принципам, не должны получать финансирование ЕС, до тех пор пока не подтвердят приверженность правам человека, верховенству закона и мирным отношениям между государствами.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Понауехавшие. Как релоканты поменяли экономику Армении, Грузии и Сербии
  2. Как тебе такое, Илон Маск? Документы секретных переговоров России и Китая вскрыли программу по уничтожению спутников Starlink
  3. Бездомная Европа: как жилищный кризис стал главной проблемой ЕС
  4. Вперед к победе капитализма. Как Куба стремительно демонтирует наследие Фиделя Кастро
  5. «Попытки изменить Россию изнутри ни к чему не приводят, а воевать за Украину — это имеет значение!» — экс-журналист «Дождя» о службе в ВСУ

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте