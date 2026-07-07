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Новости

Международный олимпийский комитет объявил о временном восстановлении деятельности Олимпийского комитета России

The Insider
Фото: RvS.Media/Robert Hradil / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Фото: RvS.Media/Robert Hradil / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил в правах Олимпийский комитет России (ОКР) и рекомендовал всем международным федерациям снять ограничения на участие российских спортсменов в соревнованиях. Об этом говорится в пресс-релизе МОК.

Решение принято после того, как комиссия МОК по правовым вопросам пришла к выводу, что ОКР больше не включает в свои ряды региональные спортивные организации на территориях, находящихся под юрисдикцией Национального олимпийского комитета Украины. В пресс-релизе МОК говорится:

«Решение было принято после тщательного анализа, проведенного Комиссией МОК по правовым вопросам, с учетом того, что ОКР больше не включает в свои ряды региональные спортивные организации на территориях, находящихся под юрисдикцией Национального олимпийского комитета Украины».

Именно включение олимпийских советов оккупированных украинских территорий стало в октябре 2023 года основанием для приостановки членства ОКР в МОК.

Одновременно отменяются все ранее действовавшие рекомендации по допуску российских атлетов исключительно в нейтральном статусе. При этом все российские спортсмены, возвращающиеся на международные соревнования, должны соответствовать действующим антидопинговым требованиям. Организация также подтвердила, что не будет проводить мероприятия на территории России и не станет приглашать российских официальных лиц на события под своей эгидой.

Отдельно в пресс-релизе отмечается, что вопрос о демонстрации российского флага, гимна и иной национальной символики на Олимпийских играх будет решен позднее.

В мае 2026 года МОК снял ограничения для белорусских спортсменов, открыв им путь к полноценному участию в международных соревнованиях, а в июне закрепил в Олимпийской хартии обязательный нейтралитет движения, что рассматривалось критиками как облегчение возвращения российских атлетов в международный спорт.

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