МОК закрепил в Олимпийской хартии обязательный нейтралитет — поправка может облегчить возвращение России в большой спорт

Международный олимпийский комитет на сессии в Лозанне в среду одобрил поправки к Олимпийской хартии, предложенные исполнительным советом организации, сообщает Reuters.

Главная цель изменений — усилить принцип политического нейтралитета спорта. Один из новых пунктов закрепляет обязательство МОК обеспечивать нейтралитет «в любое время, свободный от государственного, культурного, общественного или экономического давления». Президент МОК Кирсти Ковентри заявила, что речь идет о защите того, что делает Олимпийские игры уникальными, — об объединении мира через спорт и мирное соревнование.

Критики поправок предупреждали еще до заседания, что изменения могут ослабить барьеры для полноценного возвращения России в международный спорт и что это рискует подорвать олимпийское движение. Российские спортсмены находятся под санкциями из-за допингового скандала, связанного с Олимпиадой в Сочи 2014 года, а в 2022 году МОК рекомендовал отстранить российских и белорусских атлетов от соревнований после вторжения в Украину.

Олимпийский комитет России остается отстраненным с октября 2023 года, после того как включил в свой состав олимпийские советы регионов Украины, оккупированных Россией. В МОК заявили, что это нарушает Олимпийскую хартию и территориальную целостность Украины.

На вопрос, открывает ли решение путь к полноценному участию российских атлетов, Ковентри ответила, что комитету требуется время, чтобы понять, как изменения будут применяться к спортсменам.

В мае 2026 года комитет снял все ограничения с белорусских спортсменов, открыв им дорогу на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе. Это решение стало одним из звеньев в цепи постепенных послаблений, к которым относится и отмена недопуска сборной России к турнирам по хоккею (об этом в мае объявила Международная федерация хоккея на льду). Министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярëв говорил в апреле, что Россия «делает все возможное» для полного возвращения своих спортсменов на международную арену.