Международный союз велосипедистов снял ограничения с белорусских спортсменов и смягчил санкции против россиян

Международный союз велосипедистов (UCI) полностью снял ограничения с белорусских спортсменов и ослабил санкции в отношении российских велогонщиков. Такое решение было принято на заседании руководящего комитета организации, которое прошло со 2 по 4 июня в итальянском Дезенцано-дель-Гарда. Об этом говорится в опубликованном UCI пресс-релизе.
Согласно решению организации, Беларусь исключена из сферы действия специального регламента, введенного после начала полномасштабной войны России против Украины. Белорусские национальные сборные и спортсмены вновь смогут участвовать во всех соревнованиях международного календаря UCI, включая этапы Кубка мира и чемпионаты мира. Также отменены ограничения, касавшиеся использования национальной символики, флага и других протокольных атрибутов.
В отношении российских спортсменов UCI сохранил часть ограничений, однако смягчил действующий режим допуска. Теперь российским велогонщикам больше не потребуется подавать отдельную заявку на получение статуса индивидуального нейтрального спортсмена (AIN) для участия в соревнованиях международного календаря UCI. Кроме того, обладатели статуса AIN получили право выступать в командных дисциплинах и коллективных соревнованиях.
При этом запрет на использование российской национальной символики остается в силе. Российские спортсмены по-прежнему не смогут выступать под флагом России или представлять национальную сборную на международных турнирах.
Как отмечает UCI, изменения связаны с рекомендациями Исполнительного совета Международного олимпийского комитета (МОК), опубликованными 7 мая 2026 года.
Что было в майских рекомендациях МОК
Рекомендации МОК от 7 мая 2026 года были довольно асимметричными: для Беларуси ограничения фактически предложили снять полностью, а для России сохранить. Что именно рекомендовал МОК:
Исполком МОК заявил, что больше не рекомендует никаких ограничений на участие белорусских спортсменов, включая национальные команды. Это означает возможность выступать под государственным флагом, с гимном и национальной символикой. Аргумент МОК был такой: с марта 2023 года белорусские спортсмены участвовали в международных соревнованиях и Олимпиадах в нейтральном статусе, и, по мнению организации, это не привело к каким-либо инцидентам. Кроме того, МОК сослался на принцип, согласно которому спортсмены не должны нести ответственность за действия своих правительств.
«Участие спортсменов в международных соревнованиях не должно ограничиваться действиями их правительств, включая участие этих правительств в войне или вооруженном конфликте».
При этом в отношении России рекомендации практически не изменились. МОК сохранил режим допуска только для индивидуальных нейтральных спортсменов и не рекомендовал возвращать российские сборные или национальную символику.
МОК прямо не связывал решение с войной, но из заявлений руководства организации следует, что Беларусь признана национальным олимпийским комитетом, находящимся «в хорошем статусе» и соблюдающим Олимпийскую хартию. В отношении России сохраняются отдельные претензии, включая продолжающуюся приостановку членства Олимпийского комитета России и вопросы, связанные с антидопинговыми расследованиями.
Ограничения в отношении спортсменов из России и Беларуси были введены Международным союзом велосипедистов в феврале 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину, поддержанного белорусскими властями. Тогда UCI отстранил национальные сборные двух стран от международных соревнований и запретил проведение международных турниров на территории России и Беларуси.