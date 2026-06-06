Международный союз велосипедистов снял ограничения с белорусских спортсменов и смягчил санкции против россиян

Международный союз велосипедистов (UCI) полностью снял ограничения с белорусских спортсменов и ослабил санкции в отношении российских велогонщиков. Такое решение было принято на заседании руководящего комитета организации, которое прошло со 2 по 4 июня в итальянском Дезенцано-дель-Гарда. Об этом говорится в опубликованном UCI пресс-релизе.

Согласно решению организации, Беларусь исключена из сферы действия специального регламента, введенного после начала полномасштабной войны России против Украины. Белорусские национальные сборные и спортсмены вновь смогут участвовать во всех соревнованиях международного календаря UCI, включая этапы Кубка мира и чемпионаты мира. Также отменены ограничения, касавшиеся использования национальной символики, флага и других протокольных атрибутов.

В отношении российских спортсменов UCI сохранил часть ограничений, однако смягчил действующий режим допуска. Теперь российским велогонщикам больше не потребуется подавать отдельную заявку на получение статуса индивидуального нейтрального спортсмена (AIN) для участия в соревнованиях международного календаря UCI. Кроме того, обладатели статуса AIN получили право выступать в командных дисциплинах и коллективных соревнованиях.

При этом запрет на использование российской национальной символики остается в силе. Российские спортсмены по-прежнему не смогут выступать под флагом России или представлять национальную сборную на международных турнирах.

Как отмечает UCI, изменения связаны с рекомендациями Исполнительного совета Международного олимпийского комитета (МОК), опубликованными 7 мая 2026 года.