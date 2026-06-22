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МОК спустя почти 14 лет лишил бывшую россиянку Екатерину Гулиеву серебра Олимпиады в Лондоне из-за допинга

The Insider
Фото: PA Images via Reuters Connect

Фото: PA Images via Reuters Connect

Международный олимпийский комитет утвердил перераспределение медалей в женском забеге на 800 метров на Олимпиаде 2012 года в Лондоне. Бывшая российская легкоатлетка Екатерина Гулиева лишилась серебра из-за дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Серебряную медаль получит кенийская бегунья Памела Джелимо, бронзовую — американка Алисия Монтано. Олимпийской чемпионкой останется представительница ЮАР Кастер Семеня.

На Играх в Лондоне Гулиева выступала под фамилией Поистогова и финишировала третьей. Позднее ее бронзовая медаль стала серебряной после того, как первоначальную победительницу забега Марию Савинову дисквалифицировали за допинг и лишили золота.

В 2024 году Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Гулиеву виновной в использовании запрещенных веществ. Ее результаты с 17 июля 2012 года по 20 октября 2014 года аннулировали, включая результат олимпийского забега. Суд назначил спортсменке четырехлетнюю дисквалификацию с зачетом двухлетнего срока, который она уже отбыла по прежнему делу.

В мае 2025 года CAS отклонил апелляцию Гулиевой и оставил решение в силе. Дело основывалось на данных Московской антидопинговой лаборатории, включая сведения о пробах, взятых перед Олимпиадой в Лондоне. Гулиева представляла Россию до 2021 года, затем начала выступать за Турцию.

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