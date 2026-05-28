Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду отменил решение о недопуске сборной России к турнирам сезона-2026/27

Фото: IIHF

Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду отменил решение совета IIHF о недопуске сборных России к турнирам сезона-2026/27. Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярëв, передает ТАСС.

По его словам, в решении говорится, что представленные IIHF материалы — аргументы и доклады по оценке рисков — не содержали достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности.

Российские сборные были отстранены от соревнований под эгидой IIHF с февраля 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину. За это время команды пропустили пять чемпионатов мира подряд и Олимпийские игры 2026 года в Милане.

В мае Федерация хоккея России (ФХР) подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение IIHF. Дисциплинарный комитет IIHF к тому моменту уже отклонил соответствующую заявку ФХР, направленную в марте с требованием немедленного возвращения российских команд к соревнованиям.

IIHF ранее фактически не допускала Россию к персональному участию в заседаниях своего совета — российские представители могли подключаться лишь онлайн и неоднократно жаловались, что им отключают звук и не выводят на экран.

