Международная федерация гимнастики допустила российских спортсменов до соревнований под флагом и гимном

Международная федерация гимнастики World Gymnastics допустила российских и белорусских спортсменов до соревнований под флагом и гимном. Об этом сообщается на сайте Федерации гимнастики России. 

Решение распространяется на все пять видов спорта, входящих в федерацию: спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику. 

Впервые под российским флагом и гимном выступят представители спортивной акробатики на этапе Кубка мира в Болгарии и Азербайджане, который пройдет с 29 по 31 мая. 

Ранее ограничения с белорусских и российских спортсменов сняла Объединенная федерация борьбы. До этого Международный олимпийский комитет порекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов «поскольку МОК продолжает сталкиваться со всё более сложными реалиями и последствиями нынешней геополитической ситуации, включая растущее число войн и конфликтов». 

