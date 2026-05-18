Международная федерация гимнастики допустила российских спортсменов до соревнований под флагом и гимном

Международная федерация гимнастики World Gymnastics допустила российских и белорусских спортсменов до соревнований под флагом и гимном. Об этом сообщается на сайте Федерации гимнастики России.

Решение распространяется на все пять видов спорта, входящих в федерацию: спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.

Впервые под российским флагом и гимном выступят представители спортивной акробатики на этапе Кубка мира в Болгарии и Азербайджане, который пройдет с 29 по 31 мая.

Ранее ограничения с белорусских и российских спортсменов сняла Объединенная федерация борьбы. До этого Международный олимпийский комитет порекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов «поскольку МОК продолжает сталкиваться со всё более сложными реалиями и последствиями нынешней геополитической ситуации, включая растущее число войн и конфликтов».