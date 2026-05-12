World Boxing допустила белорусских спортсменов к соревнованиям под национальным флагом. Для россиян ограничения сохраняются

Исполнительный совет международной World Boxing решил снять санкции со спортсменов из Беларуси. Теперь они могут официально представлять страну в соревнованиях под эгидой организации. Речь идет о выступлениях под флагом республики и с использованием гимна — наравне с другими национальными федерациями.

Решение последовало за недавней рекомендацией Международного олимпийского комитета снять все ограничения с белорусских спортсменов. Участие атлетов в соревнованиях не должно ограничиваться из-за действий их правительств, объяснили в МОК и отметили, что национальный комитет Беларуси «находится в хорошем состоянии» и соблюдает Олимпийскую хартию. При этом организация рекомендовала сохранить санкции против россиян. С этим пунктом в World Boxing согласились:

«Российским делегациям не разрешено участвовать с национальными флагами, формой или гимном, и им придется пройти тщательную проверку, чтобы получить возможность участвовать в соревнованиях World Boxing».

Как объяснял изданию The Insider белорусский политолог Дмитрий Болкунец, МОК задал общий рамочный подход, а окончательное решение о допуске спортсменов принимают международные федерации по видам спорта и организаторы конкретных соревнований.

В апреле World Boxing допустил россиян к своим турнирам в нейтральном статусе. Однако для получения разрешения спортсменам нужно пройти проверку. Как утверждают в организации, ее проводят независимые эксперты, чтобы убедиться, что участники не поддерживали вторжение в Украину, не получали деньги от военных или силовых структур.

В марте организация утвердила заявку Федерации бокса России на вступление в статусе «признанного члена», который может участвовать в соревнованиях под эгидой World Boxing, но не имеет права голоса на конгрессе.

World Boxing была создана в 2023 году, а в начале 2025-го получила временное признание Международного олимпийского комитета. Ранее МОК лишил лицензии Международную ассоциацию бокса (IBA), которая имела тесные связи с Россией.