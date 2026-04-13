Международная федерация водных видов спорта допустила россиян и белорусов до взрослых соревнований с флагом и гимном

Международная ассоциация водных видов спорта World Aquatics позволила российским и белорусским спортсменам участвовать во взрослых соревнованиях под своим флагом и гимном. Об этом сообщается на сайте организации.

Национальные федерации водных видов спорта России и Беларуси восстановят полноправное членство в организации. При этом российские и белорусские спортсмены будут допущены к международным соревнованиям только после минимум четырех последовательных антидопинговых проверок и проверки биографических сведений.

«За последние три года Всемирная федерация водных видов спорта и Подразделение по обеспечению честности в водных видах спорта добились того, чтобы конфликты происходили за пределами мест проведения спортивных соревнований. Мы полны решимости добиваться того, чтобы бассейны и открытые водные площадки оставались местами, где спортсмены из всех стран могли бы собираться вместе для мирных соревнований», — заявил президент Всемирной федерации водных видов спорта Хусейн Аль Мусаллам.

С 2023 года российские и белорусские спортсмены участвовали в соревнованиях World Aquatics только в индивидуальных видах спорта в нейтральном статусе. С 1 января этого года их допустили также и до командных соревнований. В феврале требование World Aquatics выступать в нейтральном статусе было отменено для российских и белорусских спортсменов-юниоров по рекомендации МОК.