Международная федерация водных видов спорта допустила россиян и белорусов до взрослых соревнований с флагом и гимном

Международная ассоциация водных видов спорта World Aquatics позволила российским и белорусским спортсменам участвовать во взрослых соревнованиях под своим флагом и гимном. Об этом сообщается на сайте организации. 

Национальные федерации водных видов спорта России и Беларуси восстановят полноправное членство в организации. При этом российские и белорусские спортсмены будут допущены к международным соревнованиям только после минимум четырех последовательных антидопинговых проверок и проверки биографических сведений. 

«За последние три года Всемирная федерация водных видов спорта и Подразделение по обеспечению честности в водных видах спорта добились того, чтобы конфликты происходили за пределами мест проведения спортивных соревнований. Мы полны решимости добиваться того, чтобы бассейны и открытые водные площадки оставались местами, где спортсмены из всех стран могли бы собираться вместе для мирных соревнований», — заявил президент Всемирной федерации водных видов спорта Хусейн Аль Мусаллам.

С 2023 года российские и белорусские спортсмены участвовали в соревнованиях World Aquatics только в индивидуальных видах спорта в нейтральном статусе. С 1 января этого года их допустили также и до командных соревнований. В феврале требование World Aquatics выступать в нейтральном статусе было отменено для российских и белорусских спортсменов-юниоров по рекомендации МОК. 

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

