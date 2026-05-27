Международная федерация университетского спорта смягчила ограничения для российских спортсменов. Белорусских полностью восстановили в правах

Международная федерация университетского спорта (FISU) во вторник, 26 мая, сообщила, что смягчит ограничения для российских спортсменов, наложенные после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Спортсменов из Беларуси полностью восстановили в правах.

Новые правила вступают в силу немедленно. Белорусские спортсмены будут допущены к соревнованиям без каких-либо ограничений и смогут выступать с национальными флагами и символикой.

В случае с российскими студентами-спортсменами ситуация сложнее, пишет FISU:

«МОК не отменил ограничений для взрослых российских спортсменов, но рекомендует не привлекать к ответственности молодых спортсменов за действия их правительств, и эта позиция находит сильный отклик у студентов-спортсменов».

Федерация отметила, что все больше международных спортивных организаций отменяют ограничения для спортсменов из России. Например, только в мае решение допустить российских спортсменов до соревнований с флагом и гимном приняли Международная федерация гимнастики и Объединенная федерация борьбы.

FISU в связи с этим установила максимальное ограничение для участников из РФ на своих соревнованиях — выступление под нейтральным флагом (вместо недопуска). Это ограничение применяется «независимо от позиции соответствующей международной федерации».

Если же какие-то из международных спортивных организаций полностью восстановили российских спортсменов в правах, FISU будет придерживаться той же позиции и разрешать им выступать под своими флагом и гимном.

Это решение приветствовал министр спорта России Михаил Дегтярëв. Он добавил, что FISU «последовательно продолжает смягчать» условия для студентов из России. В июле 2025 года чиновник встречался с генсекретарем организации Маттиасом Ремундом в штаб-квартире FISU в Лозанне (Швейцария). После этого российских атлетов допустили на Универсиаду в Германии (июль 2025-го) под нейтральным флагом, где они выступили впервые за шесть лет, отметил Дегтярев.