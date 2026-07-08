Международный союз биатлонистов отказался допускать россиян к соревнованиям вопреки решению МОК

Международный союз биатлонистов (IBU) отказался снимать ограничения с российских спортсменов, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу IBU Олле Далина.

«Как вновь подчеркнул МОК, решения о допуске к участию принимаются каждой международной федерацией самостоятельно. Позиция IBU остается неизменной, а решение конгресса IBU от 2022 года продолжает действовать. Исполком IBU сформировал мониторинговую группу, которая продолжит регулярно оценивать ситуацию и представлять отчеты исполкому», — заявил Далин.

Сейчас в Спортивном арбитражном суде в Лозанне рассматривается иск Союза биатлонистов России с требованием снять отстранение с российских спортсменов, которое длится с весны 2022 года.

Ранее МОК восстановил в правах Олимпийский комитет России (ОКР). Решение принято после того, как комиссия МОК по правовым вопросам пришла к выводу, что ОКР больше не включает в свои ряды региональные спортивные организации на оккупированных территориях Украины.

МОК отменил ранее действующие правила о допуске российских спортсменов на соревнования только в нейтральном статусе, но заявил, что не будет проводить мероприятия на территории России и не станет приглашать российских официальных лиц на события под своей эгидой. Вопрос о российском флаге и гимне на международных состязаниях должен быть решен позднее.