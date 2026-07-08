Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

76.13

EUR

86.9

OIL

75.9

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

302

 

 

 

 

 

Новости

Международный союз биатлонистов отказался допускать россиян к соревнованиям вопреки решению МОК

The Insider
Иллюстрация к материалу

Международный союз биатлонистов (IBU) отказался снимать ограничения с российских спортсменов, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу IBU Олле Далина.

«Как вновь подчеркнул МОК, решения о допуске к участию принимаются каждой международной федерацией самостоятельно. Позиция IBU остается неизменной, а решение конгресса IBU от 2022 года продолжает действовать. Исполком IBU сформировал мониторинговую группу, которая продолжит регулярно оценивать ситуацию и представлять отчеты исполкому», — заявил Далин.

Сейчас в Спортивном арбитражном суде в Лозанне рассматривается иск Союза биатлонистов России с требованием снять отстранение с российских спортсменов, которое длится с весны 2022 года.

Ранее МОК восстановил в правах Олимпийский комитет России (ОКР). Решение принято после того, как комиссия МОК по правовым вопросам пришла к выводу, что ОКР больше не включает в свои ряды региональные спортивные организации на оккупированных территориях Украины. 

МОК отменил ранее действующие правила о допуске российских спортсменов на соревнования только в нейтральном статусе, но заявил, что не будет проводить мероприятия на территории России и не станет приглашать российских официальных лиц на события под своей эгидой. Вопрос о российском флаге и гимне на международных состязаниях должен быть решен позднее.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Прощание со сверхдоходами: корпорации почти во всех российских отраслях теряют доходность или терпят убытки
  2. Ракета класса «земля – сарай». Как «Орешник» превратился из грозного чудо-оружия в символ девальвации российских угроз
  3. Бездомная Европа: как жилищный кризис стал главной проблемой ЕС
  4. «Я посмотрел на ситуацию с бензином и кафе закрыл, пока не разорился». Как Крым переживает курортный сезон без света и топлива
  5. Вперед к победе капитализма. Как Куба стремительно демонтирует наследие Фиделя Кастро

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте