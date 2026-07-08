Международная федерация волейбола допустила до соревнований российских спортсменов

Международная федерация волейбола (FIVB) сняла ограничения с российских спортсменов и технических специалистов и допустила их к международным соревнованиям. Это было сделано после соответствующих рекомендаций Международного олимпийского комитета, говорится в пресс-релизе на сайте организации.

Решение об использовании флага и гимна России на соревновании будет принято позднее "в установленный срок по согласованию с соответствующими международными спортивными организациями для обеспечения полного участия спортсменов".

"FIVB по-прежнему глубоко обеспокоена продолжающейся войной на Украине и решительно осуждает все формы насилия. Мы продолжаем надеяться на скорейшее мирное разрешение ситуации и остаемся приверженными поддержке украинского волейбольного сообщества", = говорится в сообщении.

Рекомендации МОК от 2023 года позволяли допускать до соревнований российских спортсменов только в нейтральном статусе и в индивидуальном порядке, что исключало их участие в командных видах спорта.