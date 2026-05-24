Европейская федерация гимнастики отменила все ограничения для российских и белорусских спортсменов

Фото: World Gymnastics

Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) снял ограничения на выступления российских и белорусских спортсменов на своих соревнованиях. Это решение было принято вслед за аналогичным решением Международной федерации гимнастики. 

Европейская федерация сняла все ограничения со спортсменов после совещания в четверг, 21 мая. Это решение вступает в силу немедленно: оно снимает, в частности, запрет на выступление гимнастов из России и Беларуси под национальными флагами. 

В своем пресс-релизе European Gymnastics апеллирует к аналогичному решению Международной федерации гимнастики World Gymnastics. 18 мая последняя допустила российских и белорусских спортсменов до соревнований под флагом и гимном. Решение распространяется на все пять видов спорта, входящих в федерацию: спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.

Первыми соревнованиями для спортсменов из России и Беларуси под своими флагами и гимнами станет этап Кубка мира по спортивной акробатике в Болгарии, который пройдет с 29 по 31 мая.

Ранее ограничения с белорусских и российских спортсменов сняла Объединенная федерация борьбы. 

