Международная автомобильная федерация разрешила российским гонщикам выступать с флагом и гимном

Международная автомобильная федерация (FIA) сняла ограничения с российских и белорусских автогонщиков — они смогут выступать на соревнованиях с флагом и гимном. Об этом сообщила Российская автомобильная федерация (РАФ), соответствующий документ опубликован на сайте FIA.

В документе говорится, что данное решение было принято еще 3 августа Всемирным советом FIA по автоспорту (WMSC).

«По итогам проведенных консультаций WMSC принял решение пересмотреть чрезвычайные меры FIA и снять ограничения, касающиеся участия российских и белорусских пилотов, национальных сборных, отдельных участников и официальных лиц, а также ограничений на использование ими национальной символики, цветов, флагов и гимнов», — сообщается в решении. При этом запрет на проведение международных соревнований на территории этих двух стран сохраняется.

Российскую автомобильную федерацию с 2024 года возглавляет олигарх Борис Романович Ротенберг — младший брат Аркадия Ротенберга и отец Романа Ротенберга — главного тренера петербургского хоккейного клуба СКА. Как писал ранее The Insider, Ротенбергам вместе с Геннадием Тимченко принадлежит 44% финского стадиона Helsinki Arena (бывшая Hartwall Arena). Из-за наложенных на Ротенбергов и Тимченко санкций со стадионом разорвали отношения все подрядчики, он оказался фактически законсервирован, тем не менее российские собственники отказываются его продавать.