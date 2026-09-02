Россия запустила серийное производство систем РЭБ для борьбы со Starlink. Их возможности сильно преувеличены — аналитики

В России стартовало серийное производство комплекса глушения систем Starlink «Волна Купол Гарант», сообщило в конце прошлой недели со ссылкой на источник госагентство ТАСС. Российская сторона называет систему крайне эффективной и утверждает, что она «рушит» работу самих спутников на орбите. Последнее утверждение достаточно спорно, а эффективность системы крайне преувеличена, считают опрошенные The Insider военные аналитики.
Что известно об этой системе?
О том, что у российских военных в разработке есть система «Волна Купол Гарант», стало известно в июне этого года. Одним из первых о ней сообщил украинский специалист в области связи и РЭБ Сергей «Флэш» Бескрестнов. Тогда же в соцсетях появились кадры уничтожения подобных комплексов.
Сам комплекс представляет собой несколько прицепов со спутниковыми антеннами. Бескрестнов описывал принцип его работы: антенны «смотрят» в небо, где проходит спутник Starlink, и излучают на него помехи так, чтобы он не мог принимать сигналы от обычных терминалов. Восьми таких «тарелок» хватало, чтобы «оглушить» спутник и дестабилизировать работу терминала на площади примерно 20 км².
Источник ТАСС в российском ОПК позднее описывал тот же метод работы «Волны Купол Гарант»: «узкий, направленный» сигнал, который «слепит приемные антенны спутников»:
«Несколько устройств могут закрыть целый регион. Десятки устройств включенных одновременно могут вызвать временный коллапс в работе Starlink», — цитировало его госагентство.
В разговоре с испанской El Mundo украинские военные признавали, что подобные российские РЭБ снижают эффективность Starlink, которая нашла широкое применение в ВСУ в последние годы. Самым надежным решением проблемы военный Игорь Луценко называл создание собственной спутниковой связи.
По следам этой публикации российская «Комсомольская правда» тут же поспешила окрестить «Волну Купол Гарант» «убийцей Starlink». До этого ей, однако, далеко.
Реальный эффект
Эффективность этой системы российской стороной предсказуемо преувеличена, писали на прошлой неделе аналитики Института изучения войны (ISW). С этим утверждением согласны и опрошенные The Insider эксперты.
У «Волны Купол Гарант» есть несколько существенных ограничений:
- отсутствие мобильности (по большей части она стационарна);
- цена — около $1,5 млн за комплекс, как писал Бескрестнов;
- сравнительно небольшая зона покрытия.
Соотношение предполагаемой цены и радиуса действия делает систему финансово неустойчивой, говорит Томас Уитингтон, научный сотрудник британского Royal United Services Institute (RUSI):
«20 км² — это немного. Если радиус действия 2,5 км, это ничто. А $1,5 млн за подавление 20 км² — это очень дорого. Сколько тысяч квадратных километров оккупированной территории существует? Сколько таких систем потребуется, с учетом их стоимости? Это не решение проблемы. И даже просто покрыть 20 км² мало, ведь [дрон] может просто облететь глушитель стороной».
Заявленная площадь действия, впрочем, соответствует возможностям уже имеющихся у ВС РФ тактических комплексов РЭБ, говорит старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной. С этой точки зрения речи о принципиально новой угрозе не идет. Масштабирование же производства не означает изменения баланса сил на фронте по щелчку пальцев: важно, во-первых, как Россия интегрирует эти комплексы в оборону, а во-вторых, как быстро адаптируется к ним Украина.
Скорее всего, на начальном этапе такие комплексы разместят вблизи критически важных объектов на временно оккупированных территориях Украины и в приграничье, считает Земляной:
«Это, вероятно, станет главной задачей, поскольку создать сплошное РЭБ-покрытие на больших площадях Россия не сможет. Массовое насыщение фронта и тыловых районов такими комплексами потребовало бы значительных ресурсов».
Впрочем, украинский аналитик, а также эксперт американского исследовательского центра CNA Сэмюэл Бендетт признают, что на отдельных участках фронта система показала себя эффективной. Об этом свидетельствуют рассказы самих украинских военных о помехах в работе терминалов Starlink, как в случае с уже упомянутой публикацией El Mundo.
Бендетт при этом отмечает еще один важный нюанс: излучая сигнал подавления, «Волна Купол Гарант» сама становится «мощным маяком». Как и многие боевые системы, излучающие сигнал (например, определенные типы радаров), она становится видимой, отслеживаемой и, в конечном итоге, — мишенью.
«Убийца» Starlink?
Российские государственные СМИ и военные блогеры (1, 2, 3) делают акцент на том, что система воздействует не на отдельные беспилотники, а на источник сигнала — спутник Starlink. Об этом писали и украинские блогеры, но военные аналитики относятся к таким заявлениям со скепсисом.
«Лично я не верю этому заявлению россиян, — говорит Уитингтон. — Причина в том, что для воздействия на спутник на орбите нужен очень мощный сигнал. Эти спутники находятся на высоте около тысячи километров над планетой. Чтобы сигнал дошел туда, он должен быть очень мощным.
Представьте это как марафон: перед забегом бегуны много едят и пьют, но к концу марафона они уже сильно измотаны и ослаблены. То же самое с радиосигналами. Чтобы сигнал был достаточно мощным для подавления чего-либо в космосе, на земле нужно огромное количество энергии. И этого мало — сигнал должен не только достичь космоса, но и произвести эффект».
Аналитик британского института также обращает внимание, что столь мощный сигнал может «выдать» местоположение комплексов. К тому же это крайне высокая нагрузка на электрические системы, которые на нее могут быть не рассчитаны.
Веских оснований утверждать, что «Волна Купол Гарант» способна напрямую воздействовать на работу спутников Starlink на орбите, пока нет, добавляет Земляной. Подобные средства РЭБ могут глушить или искажать спутниковый сигнал — ограничивать эффект от спутниковой системы для пользователя на земле, но не мешают самому спутнику:
«Главная задача такого средства — создавать помехи и перегружать необходимый диапазон частот. Проще говоря, речь идет о формировании „белого шума“ над конкретной территорией. Это может либо затруднять прием сигнала терминалом, либо мешать спутнику принимать сигнал, который передает терминал.
Условно это можно сравнить с работой классического комплекса РЭБ, влияющего на канал связи между ретранслятором и ударным дроном. В результате беспилотник может потерять устойчивый сигнал, канал управления или передачу данных».
Глушитель на экспорт
Источник ТАСС в российском ОПК также намекал, что Москва рассматривает и возможности продажи технологий по типу «Волны Купол Гарант» за рубеж:
«Но самое интересное, что Россия оставляет за собой право распространения данной технологии среди всех заинтересованных стран по всему миру. В Китае уже появились инструменты схожей направленности и мощности. Всё только начинается», — говорил он.
Заявление о продаже таких систем партнерам и союзникам России по всему миру эксперт CNA Сэмюэл Бендетт называет «тревожным». Если эта технология распространится, она может создать ряд препятствий для использования Starlink в боевых задачах в некоторых регионах мира.
Примеры передачи Россией своих военных технологий союзникам уже известны. Так, газета Financial Times выяснила, что как минимум с 2023 года Москва тайно помогает Тегерану разрабатывать и производить сверхзвуковые крылатые ракеты. Россию также ранее заподозрили в том, что она помогала Ирану наносить удары дронами по объектам ЦРУ в регионе Персидского залива.