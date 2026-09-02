Россия запустила серийное производство систем РЭБ для борьбы со Starlink. Их возможности сильно преувеличены — аналитики

Сам комплекс представляет собой несколько прицепов со спутниковыми антеннами. Бескрестнов описывал принцип его работы: антенны «смотрят» в небо, где проходит спутник Starlink, и излучают на него помехи так, чтобы он не мог принимать сигналы от обычных терминалов. Восьми таких «тарелок» хватало, чтобы «оглушить» спутник и дестабилизировать работу терминала на площади примерно 20 км².

Источник ТАСС в российском ОПК позднее описывал тот же метод работы «Волны Купол Гарант»: «узкий, направленный» сигнал, который «слепит приемные антенны спутников»:

«Несколько устройств могут закрыть целый регион. Десятки устройств включенных одновременно могут вызвать временный коллапс в работе Starlink», — цитировало его госагентство.

В разговоре с испанской El Mundo украинские военные признавали, что подобные российские РЭБ снижают эффективность Starlink, которая нашла широкое применение в ВСУ в последние годы. Самым надежным решением проблемы военный Игорь Луценко называл создание собственной спутниковой связи.

По следам этой публикации российская «Комсомольская правда» тут же поспешила окрестить «Волну Купол Гарант» «убийцей Starlink». До этого ей, однако, далеко.