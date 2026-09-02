Россия помогает Ирану разработать сверхзвуковые крылатые ракеты — FT

По меньшей мере с 2023 года Москва тайно помогает Тегерану разрабатывать и производить сверхзвуковые крылатые ракеты. Это выяснила газета Financial Times, изучившая утечки переписок и военные патенты.

Программа получила кодовое название C430L. Она должна была помочь Ирану разработать новое оружие, способное угрожать американским авианосцам и другим военным кораблям на Ближнем Востоке.

Целью российских инженеров в этом проекте было помочь Ирану разработать прямоточную воздушно-реактивную двигательную установку, которая позволила бы ракете поддерживать скорость выше скорости звука. Почти наверняка такая технология могла быть использована в противокорабельных и наземных крылатых ракетах.

Контракт по программе был подписан в ноябре 2023 года. С российской стороны организаторами выступили государственный экспортер «Рособоронэкспортом» и НПО «Машиностроение». Инженеры подробно обсуждали испытания двигателей, российские специалисты неоднократно посещали Иран.

Тегеран в итоге успешно испытал двигательную установку, но признаков того, что на его вооружение поступили сверхзвуковые ракеты, нет, отмечает газета.

Переговоры по программе продолжались и этим летом, уже после начала войны США и Израиля против Ирана в конце февраля. С того момента Россия подготовила для Тегерана несколько технических отчетов, стороны обсуждают в письмах следующий этап программы разработки. На каком этапе эти обсуждения находятся сейчас, неясно.

Как отмечает FT, для реализации такой программы требовалось бы политическое одобрение высшего российского руководства. Подобное сотрудничество вписывается в более широкую картину взаимоотношений Москвы и Тегерана: аналоги иранских беспилотников «Шахедов» стали неотъемлемой частью российской войны против Украины.