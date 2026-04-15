Иран использовал китайский спутник для ударов по базам США — расследование Financial Times

Иран использовал китайский разведывательный спутник для наблюдения за американскими военными объектами и наведения ударов по ним, следует из расследования Financial Times.

Согласно утекшим иранским военным документам, разведывательный спутник TEE-01B был приобретен аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в конце 2024 года.

Из анализа координат, спутниковых снимков и орбитальных данных следует, что в марте иранские военные использовали спутник для наблюдения за ключевыми объектами США на Ближнем Востоке — до и после ударов дронами и ракетами.

В частности, TEE-01B снимал авиабазу принца Султана в Саудовской Аравии 13–15 марта. 14 марта президент США Дональд Трамп подтверждал, что база подверглась атаке: были повреждены пять самолетов-заправщиков ВВС США.

Спутник также отслеживал объекты в Иордании, Бахрейне и Ираке, в том числе районы рядом с базой Пятого флота США и аэропортом Эрбиль, примерно в то время, когда КСИР заявлял об атаках на эти цели.

TEE-01B был разработан и выведен на орбиту китайской компанией Earth Eye Co. Спутник передается иностранному заказчику уже после запуска. В рамках сделки КСИР получил доступ к наземной инфраструктуре управления спутником, предоставляемой пекинской компанией Emposat.

По данным FT, в сентябре 2024 года КСИР согласился заплатить около 250 млн юаней ($36,6 млн) за контроль над системой.

Разрешение спутника составляет около 0,5 метра, что значительно превосходит возможности иранских аппаратов и позволяет различать военную технику и изменения инфраструктуры.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что использование китайского спутника существенно усилило возможности Ирана по разведке и оценке эффективности ударов.

В США ранее выражали обеспокоенность сотрудничеством Китая с Ираном в сфере спутниковых технологий.