Разведка США подозревает Россию в помощи Ирану в атаках на объекты ЦРУ на Ближнем Востоке — Reuters

Американская разведка выясняет, помогала ли Россия Ирану наносить удары дронами по объектам ЦРУ в регионе Персидского залива — передавала ли она данные для наведения или продвинутые беспилотные технологии. Об этом Reuters рассказали четыре источника, знакомых с данными американской разведки. Окончательных выводов о возможной российской причастности аналитики пока не сделали, однако указывают на эффективность и точность атак, а также на давнюю техническую поддержку Ирана со стороны Москвы.

В марте иранские дроны поразили как минимум два объекта ЦРУ. Один из них — резидентура управления в Саудовской Аравии, расположенная в американском посольстве в Эр-Рияде, второй находился на востоке Ирака. По словам части источников, ударам подверглись и другие объекты ЦРУ, но подробности они не раскрыли. Один из собеседников агентства оценил их число так — «больше одного и меньше дюжины». Никто при атаках не погиб и не пострадал.

Во внутреннем меморандуме одной из западных разведслужб, содержание которого Reuters описал знакомый с документом региональный чиновник, сделан вывод, что Россия, вероятно, сыграла роль в наведении на объекты ЦРУ в регионе. Два западных чиновника в Персидском заливе, ознакомленных с разведданными, рассказали, что при атаке в Эр-Рияде, по оценке аналитиков, использовались два дрона типа «Шахед», усовершенствованных с российской помощью. Первый пробил отверстие в уязвимой части внешней стены посольства, а второй влетел в образовавшийся проëм и сдетонировал.

По данным собеседников агентства, Россия помогла Ирану повысить способность «Шахедов» долетать до целей, а также их точность — Тегерану была передана спутниковая навигационная система «Комета-М», которая, по оценке экспертов, значительно точнее иранского аналога и лучше защищена от глушения. Первой о передаче «Кометы-М» Ирану в марте написала The Wall Street Journal, в Кремле тогда назвали публикацию «фейком». Часть источников при этом допускает, что Иран мог целиться в посольство США в целом и попал по резидентуре ЦРУ случайно. Впрочем, некоторые аналитики пришли к выводу, что мало какие страны, кроме России, обладали бы возможностями добыть столь чувствительные разведданные о целях и имели бы интерес использовать их против США.

Как отмечается, подозрения, что Россия может передавать Ирану данные для наведения, усилились после ударов минувших выходных по американской авиабазе в Иордании, где иранские баллистические ракеты попали по армейским казармам и убили двух военнослужащих.

Ранее расследование Financial Times позволило выяснить, что Иран использовал китайский разведывательный спутник для наблюдения за американскими военными объектами и наведения ударов по ним.