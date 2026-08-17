«Российская ЛГБТ-сеть» объявила о закрытии после внесения в список «экстремистских» организаций

«Российская ЛГБТ-сеть» объявила о прекращении публичной деятельности и официальном закрытии. В ближайшее время организация удалит свои страницы в социальных сетях. Команда объяснила решение возросшими рисками. После внесения организации в реестр «экстремистских» любая связь с ней чревата уголовным преследованием для сотрудников, сторонников и людей, обращавшихся за помощью.

27 апреля Санкт-Петербургский городской суд внес «Российскую ЛГБТ-сеть» в список «экстремистских» организаций по иску Минюста. Дело рассматривалось в закрытом режиме. Сначала представители сети заявляли, что продолжат работу, однако спустя четыре месяца отказались от этого решения. С 2021 года организация также находилась в реестре «иноагентов».

«Российская ЛГБТ-сеть» работала с 2006 года, оказывая юридическую, психологическую и экстренную помощь квир-людям. Одним из главных направлений стала эвакуация людей из Чечни. В 2020 году сотрудник организации Давид Истеев рассказывал, что правозащитники вывезли из республики около 200 человек, 136-ти из них помогли покинуть Россию. Работа сети легла в основу документального фильма «Добро пожаловать в Чечню».

Фактическое сворачивание помощи началось раньше официального закрытия. В феврале 2026 года стало известно, что за предыдущие полгода «Эгида», «Сфера» и сама «Российская ЛГБТ-сеть» временно или полностью прекратили прямую и экстренную поддержку. Финансовую помощь сохранили главным образом для политических активистов и фигурантов уголовных дел.

Фонд «Сфера», который был финансовым оператором ЛГБТ-сети, российский суд ликвидировал в 2022 году. Новосибирский проект помощи транслюдям T9 NSK удалил сайт и соцсети еще до признания «экстремистским» в мае 2026 года.

«Центр Т» постепенно закрыл врачебную комиссию, московский шелтер, службу взаимопомощи, региональные чаты и сервис знакомств «Квирсваха». После решения суда проект прекратил сотрудничать со всеми волонтерами внутри России, но продолжил работу из-за границы.

С марта 2026 года российские суды объявили «экстремистскими» не менее 11 реальных организаций, помогавших ЛГБТ-людям. Помимо ЛГБТ-сети, это «Выход», «Ирида», «Парни+», «Центр Т», T9 NSK, «Каллисто», Ресурсный центр для ЛГБТ, Московский комьюнити-центр, Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие и «СК SOS».

Основанием для исков стало решение Верховного суда о запрете несуществующего «Международного общественного движения ЛГБТ». В некоторых делах к «экстремизму» отнесли проведение онлайн-встреч и распространение информационных материалов.

Большинство запрещенных инициатив заявили, что продолжат работу. Например, «СК SOS», также признанная «экстремистской», убрала сотрудников и волонтеров из России, но сохранила консультации и эвакуацию. С начала 2026 года группа получила более 350 обращений — больше, чем за весь предыдущий год.