«Российскую ЛГБТ-сеть», которая спасала геев из Чечни, объявили «экстремистской организацией»

The Insider
Фото: Reuters

Фото: Reuters

Санкт-Петербургский городской суд признал «экстремистской организацией» «Российскую ЛГБТ-сеть», сообщает «Первый отдел». Это уже шестая российская организация, занимающаяся защитой прав представителей ЛГБТ-сообщества, объявленная «экстремистской».

«Российская ЛГБТ-сеть» известна, в частности, тем, что помогала уехать из Чечни людям, которых преследовали за гомосексуальность. Десятки спасенных рассказывали, что подвергались задержаниям, избиениям и пыткам. В ноябре 2021 года Минюст внес «Российскую ЛГБТ-сеть» в список «иностранных агентов».

В ноябре 2023 года Верховный суд России признал «экстремистским» несуществующее «Международное движение ЛГБТ». С тех пор «экстремистскими организациями» были признаны: 

  • самарская общественная организация «Ирида», 
  • ЛГБТК-группа «Выход», 
  • Ресурсный центр для ЛГБТ в Екатеринбурге, 
  • объединение «Парни плюс»,
  • Московский комьюнити-центр для ЛГБТ-инициатив.

В настоящее время суды рассматривают дела против Центра «Т», ярославского движения «Каллисто» и инициативы T9 NSK, отмечает «Первый отдел».

