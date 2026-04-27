«Российскую ЛГБТ-сеть», которая спасала геев из Чечни, объявили «экстремистской организацией»

Санкт-Петербургский городской суд признал «экстремистской организацией» «Российскую ЛГБТ-сеть», сообщает «Первый отдел». Это уже шестая российская организация, занимающаяся защитой прав представителей ЛГБТ-сообщества, объявленная «экстремистской».

«Российская ЛГБТ-сеть» известна, в частности, тем, что помогала уехать из Чечни людям, которых преследовали за гомосексуальность. Десятки спасенных рассказывали, что подвергались задержаниям, избиениям и пыткам. В ноябре 2021 года Минюст внес «Российскую ЛГБТ-сеть» в список «иностранных агентов».

В ноябре 2023 года Верховный суд России признал «экстремистским» несуществующее «Международное движение ЛГБТ». С тех пор «экстремистскими организациями» были признаны:

самарская общественная организация «Ирида»,

ЛГБТК-группа «Выход»,

Ресурсный центр для ЛГБТ в Екатеринбурге,

объединение «Парни плюс»,

Московский комьюнити-центр для ЛГБТ-инициатив.

В настоящее время суды рассматривают дела против Центра «Т», ярославского движения «Каллисто» и инициативы T9 NSK, отмечает «Первый отдел».