Сайт «Парни плюс», посвященный проблемам ЛГБТ, признали «экстремистской организацией»

Суд в Орле признал «экстремистской организацией» сайт «Парни плюс», который пишет о проблемах ЛГБТ-сообщества. Как сообщает редакция сайта, в решении суда говорится, что проект уже «ликвидирован судом в связи с осуществлением экстремистской деятельности». «Разумеется, никуда мы не „ликвидируемся“ — как бы российским властям этого ни хотелось», — говорится в заявлении «Парни плюс».

В деле фигурирует заключение эксперта, который в качестве доказательства «экстремистской» деятельности сайта приводит опубликованные там материалы: публикации о квир-людях из российских регионов и ЛГБТ-семьях, данные мониторинга дискриминации, вебинар с участием психолога и юриста, посвященный закону о запрете «ЛГБТ-пропаганды».

Как рассказал в беседе с The Insider журналист «Парни плюс» Вадим Ваганов, редакция не собирается прекращать свою работу, но начнет еще серьезнее относиться к вопросам безопасности как для живущих в России авторов, так и для аудитории.

«Мы не были удивлены этой новостью. Наше медиа давно нервирует действующую власть. Мы не ушли в тень, не перестали выпускать материалы, не перестали говорить с нашей аудиторией и не перестали помогать людям — хотя давление на нас идет уже давно. И само медиа, и члены нашей команды по отдельности уже признаны „иноагентами“. Только за последний год нашу команду оштрафовали более чем на два миллиона рублей. Лично у меня уже шесть штрафов по статье о так называемой пропаганде. Как видите, давление нас не остановило, и это, как мне кажется, вызывает особое раздражение у государства. Вот они и решили перейти к следующему шагу: уже точечно обозначить нас „экстремистами“. Риски, конечно, растут. Но потребность ЛГБТК-людей в информации и поддержке никуда не исчезает. Наоборот, в такой ситуации она становится только острее. Поэтому мы, безусловно, продолжим работу. Но главный вопрос для нас сейчас — как продолжать деятельность максимально безопасно для нашей аудитории. У нас есть авторы в России, и это сотрудничество для нас очень важно. Мы понимаем связанные с этим риски и уже давно работаем с учетом разных сценариев давления. У нас есть протоколы безопасности, мы стараемся учитывать все возможные статусы и последствия, и сейчас, конечно, будем еще внимательнее смотреть, как выстраивать эту работу дальше».

Главный редактор Парни+ Евгений Писемский добавил, что репрессии в России устроены «как бесконечная мясорубка»:

«Их цель не просто наказать, а вымотать тебя до состояния, когда не остается сил даже на вдох. С 2020 года наше ЛГБТ-медиа живет в череде бесконечных судов, протоколов и апелляций. Только за последний год участников нашей команды штрафовали более 15 раз на сумму свыше 2 миллионов рублей. Это методичная попытка заставить нас замолчать, стать безликими тенями, стереть саму возможность быть открытыми. Но мы не закроемся и сейчас. Даже под грузом штрафов и в условиях жесточайшего кризиса финансирования, мы остаемся одним из немногих медиа, которые продолжают работать для ЛГБТ-людей в России, отказываясь делать вид, что нас не существует. Признание нас экстремистами не стало новостью для нас, мы хорошо подготовились, те для кого было опасно в России, покинули ее».

В ноябре 2023 года Верховный суд России признал экстремистским несуществующее «Международное движение ЛГБТ». В апреле 2025 года Минюст впервые назвал конкретного человека, которого российские власти считают участником этого движения — им стал журналист «Парни плюс» и бывший член «Молодежного Яблока» Вадим Ваганов.