Пятую ЛГБТ-организацию признали «экстремистской»

Суд в России признал самарскую общественную организацию «Ирида», помогающую ЛГБТ-людям, «экстремистской» и запретил ее деятельность. Решение подлежит немедленному исполнению, сообщает правозащитный проект «Первый отдел».

«Ирида» — это небольшая инициативная группа активистов, которые вели страницу в соцсети «ВКонтакте», собирали библиотеку ЛГБТ-литературы и направляли обращения в госорганы и депутатам Госдумы — в том числе во время обсуждения законов о запрете трансгендерного перехода и «ЛГБТ-пропаганды».

Как отмечает «Первый отдел», ключевым доказательством в деле стала «криминологическая характеристика», подготовленная экспертами. В ней критика закона о «ЛГБТ-пропаганде» трактуется как признак экстремизма. При этом суд отказался вызывать экспертов и задавать им вопросы, подготовленные защитой.

Дело «Ириды» рассматривалось около пяти месяцев. Бывший руководитель организации Артем Фокин стал первым ЛГБТ-активистом, осужденным по статье об «организации деятельности экстремистской организации» (приговор пока не вступил в силу).

Ранее весной этого года «экстремистскими» признали ЛГБТ-группу «Выход», Ресурсный центр для ЛГБТ в Екатеринбурге, сайт «Парни плюс» и Московский комьюнити-центр. Рассмотрение дел против других инициатив продолжается, пишет «Первый отдел».



В ноябре 2023 года Верховный суд России признал «экстремистским» несуществующее «Международное движение ЛГБТ».