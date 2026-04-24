Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

75.53

EUR

88.28

OIL

97.22

Поддержите нас

287

 

 

 

 

 

Новости

Пятую ЛГБТ-организацию признали «экстремистской»

The Insider
Иллюстрация к материалу

Суд в России признал самарскую общественную организацию «Ирида», помогающую ЛГБТ-людям, «экстремистской» и запретил ее деятельность. Решение подлежит немедленному исполнению, сообщает правозащитный проект «Первый отдел».

«Ирида» — это небольшая инициативная группа активистов, которые вели страницу в соцсети «ВКонтакте», собирали библиотеку ЛГБТ-литературы и направляли обращения в госорганы и депутатам Госдумы — в том числе во время обсуждения законов о запрете трансгендерного перехода и «ЛГБТ-пропаганды».

Как отмечает «Первый отдел», ключевым доказательством в деле стала «криминологическая характеристика», подготовленная экспертами. В ней критика закона о «ЛГБТ-пропаганде» трактуется как признак экстремизма. При этом суд отказался вызывать экспертов и задавать им вопросы, подготовленные защитой.

Дело «Ириды» рассматривалось около пяти месяцев. Бывший руководитель организации Артем Фокин стал первым ЛГБТ-активистом, осужденным по статье об «организации деятельности экстремистской организации» (приговор пока не вступил в силу).

Ранее весной этого года «экстремистскими» признали ЛГБТ-группу «Выход», Ресурсный центр для ЛГБТ в Екатеринбурге, сайт «Парни плюс» и Московский комьюнити-центр. Рассмотрение дел против других инициатив продолжается, пишет «Первый отдел».

В ноябре 2023 года Верховный суд России признал «экстремистским» несуществующее «Международное движение ЛГБТ».

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  2. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  3. На штурм с VPN. Как блокировка Telegram помешала российским военным
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Коктейль Бортникова. Как отравители из Второй службы ФСБ связаны с российской допинговой программой

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте