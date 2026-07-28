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Новости

«СК SOS», которая помогает ЛГБТ-людям и жертвам домашнего насилия на Северном Кавказе, объявлена «экстремистской организацией»

The Insider
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«Кризисную группу СК SOS» , которая специализируется на помощи ЛГБТ-людям из республик Северного Кавказа, признали «экстремистской организацией». Как сообщается в Telegram-канале организации, это произошло еще в июне, но известно стало только сейчас из письма, адресованного директору СК SOS Давиду Истееву. 

«Пока что нас не внесли в официальный реестр. Мы будем подавать апелляцию и оспаривать этот статус, но мы понимаем, что суд, которому мерещатся несуществующие движения, не будет на нашей стороне.

Мы ждали этого решения давно и начали перестраивать работу с момента признания экстремистским „международного движения ЛГБТ“. Мы отключили пожертвования с российских карт ради безопасности людей и сократили деятельность на территории России: в настоящий момент внутри страны у нас нет ни волонтеров, ни сотрудников.

Однако мы продолжим работать в любом случае. Для людей, которые обращаются к нам за помощью, ничего не меняется. Мы по-прежнему готовы консультировать их, помогать с эвакуацией, предоставлять медицинскую и психологическую помощь. На данный момент получение помощи не считается участием в деятельности организации, поэтому обращение к нам само по себе не влечет правовых последствий».

«СК SOS» также занимается помощью жертвам домашнего насилия. «Наша организация специализируется на помощи ЛГБТК-людям с Северного Кавказа, раньше мы вообще не занимались делами гетеросексуальных женщин, но вынуждены были начать, так как запросов от них очень много. Одна из причин возросшего числа этих запросов — война в Украине. С начала войны вырос и уровень насилия, и уровень толерантности к этому насилию», — рассказывала The Insider пресс-секретарь «СК SOS» Александра Мирошникова.

Верховный суд России в ноябре 2023 года признал «экстремистской организацией» несуществующее «Международное общественное движение ЛГБТ». Теперь это решение используют как основание для запрета правозащитных и просветительских инициатив.

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