Суд в Оренбурге вынес первый в России приговор по делу об организации «экстремистского ЛГБТ-сообщества»

Центральный районный суд Оренбурга в понедельник, 29 июня, вынес первый приговор по уголовному делу об организации деятельности «международного движения ЛГБТ». Сотрудникам местного бара Pose назначили реальные сроки до 7 лет лишения свободы. Об этом говорится в сообщении суда.

Трое фигурантов дела — владелец, администратор и арт-директор бара — по версии следствия, устраивали мероприятия, «объединенные общей тематикой демонстрации принадлежности к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации».

Всех троих признали виновными по статье об организации и участии в деятельности экстремистской организации (ч. 1 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ).

Арт-директор бара Pose, 23-летний Александр Климов, получил 2 года и 3 месяца колонии, администратор Диана Камильянова — 6 лет и 3 месяца, а владельца заведения, 37-летнего Вячеслава Хасанова, приговорили к 7 годам колонии, пишет «Осторожно, новости». С владельца заведения также взыскали миллион рублей в качестве «преступных доходов от деятельности экстремистской организации».

Это первое известное уголовное дело об организации «экстремистского ЛГБТ-сообщества» в России. Об аресте сотрудников бара Pose стало известно в марте 2024 года. Незадолго до этого в баре прошел рейд силовиков — этому предшествовал донос местной националистической организации.