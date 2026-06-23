Суд запретил деятельность «Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие». В реестр «экстремистских» внесены уже 10 таких организаций

Санкт-Петербургский городской суд объявил «экстремистским» «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие», сообщил правозащитный проект «Первый отдел». Решение о запрете деятельности организации приняли за два заседания в закрытом режиме, рассказал юрист по правам квир-персон Макс Оленичев:

«Материалам дела был присвоен гриф „совершенно секретно“. Участники Альянса не знали, на каких именно основаниях государство пытается запретить организацию в России, — административному иску тоже был присвоен гриф секретности. В ходе рассмотрения дела стало известно, что „экстремистской“ деятельностью государство посчитало организацию онлайн-встреч, распространение информационных материалов в паблике Альянса и проведение в прошлом публичных мероприятий. Это обычная деятельность любой гражданской инициативы, которая по определению не может быть „экстремистской“».

С требованием внести организацию в реестр обратился Минюст. Ведомство сослалось на решение Верховного суда РФ, который ранее счел «экстремистским» несуществующее «Международное общественное движение ЛГБТ».

«Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие» стал как минимум десятой организацией, связанной с защитой прав квир-персон, которую российские суды за последние месяцы сочли «экстремистской» по аналогичным искам.

Ранее в реестр попали «Российская ЛГБТ-сеть», «Ирида», группа «Выход», Ресурсный центр для ЛГБТ в Екатеринбурге, медиа «Парни+», Московский комьюнити-центр для ЛГБТ+ инициатив, движение «Каллисто», инициатива «Центр Т» и новосибирский проект поддержки транслюдей «T9 NSK».

Такие дела начали массово появляться после решения Верховного суда России, который в ноябре 2023 года признал «экстремистским» несуществующее «Международное общественное движение ЛГБТ». Теперь это решение используют как основание для запрета реальных правозащитных и просветительских инициатив.