Еще один проект поддержки транслюдей суд счел «экстремистским» — «T9 NSK». За последние недели в реестр попали уже девять таких организаций

Суд в Новосибирске внес проект для трансгендерных людей и их близких, «T9 NSK», в реестр «экстремистских» и запретил деятельность организации. Она занималась правовой, психологической и социальной поддержкой людей.

Дело рассматривалось с февраля, с этого времени состоялось шесть заседаний, рассказал «Первому отделу» юрист по правам ЛГБТ-людей Макс Оленичев:

«Как и в других делах, суд сам не смог оценить, что именно является „экстремистской“ деятельностью. За него это решили эксперты Нижегородской академии МВД, подготовившие в 2025 году заключение. Поскольку „Т9 NSK“ ранее упоминал на своем сайте „миссию“ организации, то суд решил, что „представители ЛГБТ позиционируют себя миссионерами“. Другая „экстремистская“ деятельность, по мнению суда, — проведение организацией Школы равных консультантов. Суд решил, что такая деятельность направлена на переформирование, фактическое уничтожение фундаментальных российских духовно-нравственных ценностей».

В январе 2023 года организацию внесли в список «иностранных агентов». Теперь же «T9 NSK» стал как минимум девятой организацией, чья деятельность связана с защитой прав квир-персон и которая была запрещена российскими судами по аналогичным искам за последние недели, подсчитал The Insider. В начале мая Мосгорсуд внес в реестр инициативу «Центр Т».

В конце апреля Ярославский областной суд внес в список «экстремистских» движение «Каллисто». В решении также говорилось, что его деятельность направлена на «переформирование и фактическое уничтожение фундаментальных российских духовно-нравственных ценностей». Ранее против лидера «Каллисто» Ярослава Сироткина возбудили уголовное дело о нарушении обязанностей «иностранного агента», однако сейчас оно приостановлено. При этом сама организация ранее не включалась в реестр «иностранных агентов».

Всего только с 22 апреля аналогичные решения были вынесены в отношении «Российской ЛГБТ-сети», «Ириды», группы «Выход», Ресурсного центра для ЛГБТ в Екатеринбурге, медиа «Парни+» и Московского комьюнити-центра для ЛГБТ+ инициатив.

Давление на объединения, защищающие права квир-персон, может быть связано с недавним решением Верховного суда РФ, который счел «экстремистским» несуществующее «Международное движение ЛГБТ».