Суд признал ЛГБТ-движение «Каллисто» «экстремистским». Это уже седьмое подобное решение за неделю

Ярославский областной суд признал ЛГБТ-движение «Каллисто» «экстремистским» и запретил его деятельность на территории России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, а также в публикации правозащитной организации «Первый отдел».

Суд рассмотрел административный иск регионального управления Минюста. В решении утверждается, что деятельность «Каллисто» якобы была направлена на «переформирование и фактическое уничтожение фундаментальных российских духовно-нравственных ценностей», включая традиционные семейные. Решение в части запрета подлежит немедленному исполнению.

Юрист Максим Оленичев сообщил, что суд отказался вызывать и допрашивать экспертов, подготовивших криминологическую характеристику движения. По его словам, сами эксперты заявили о допущенной ошибке в названии организации в тексте исследования. Кроме того, как отметил Оленичев, заказчиком экспертизы выступило Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

По данным правозащитников, «Каллисто» признали «экстремистским» в том числе за критику законопроекта о запрете трансгендерного перехода, проведение мероприятий против дискриминации ЛГБТ-людей, призывы поддерживать другие инициативы и мониторинг нарушений прав ЛГБТ-людей. Движение стало первой организацией, объявленной «экстремистской», которая, согласно материалам дела, входила в состав «Российской ЛГБТ-сети».

Ранее против лидера «Каллисто» Ярослава Сироткина возбудили уголовное дело о нарушении обязанностей «иностранного агента», однако сейчас оно приостановлено. При этом сама организация ранее не включалась в реестр «иностранных агентов».

Как отмечает «Первый отдел», решение по «Каллисто» стало уже седьмым случаем признания ЛГБТ-инициатив «экстремистскими» за последнее время. С 22 апреля такие решения были вынесены в отношении «Российской ЛГБТ-сети», «Ириды», группы «Выход», Ресурсного центра для ЛГБТ в Екатеринбурге, медиа «Парни+» и Московского комьюнити-центра для ЛГБТ+ инициатив. Дела против «Центра Т» и инициативы T9 NSK продолжают рассматриваться в судах.