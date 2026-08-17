Суд оставил в силе недопуск «Яблока» на выборы в Госдуму

Апелляционная коллегия Верховного суда в понедельник 17 августа отклонила жалобу партии «Яблоко» на ее снятие с сентябрьских выборов в Госдуму. Решение о недопуске партии остается в силе. Об этом сообщает пресс-служба «Яблока».
На прошедшем заседании суд отклонил все ходатайства партии. Среди прочего она просила приобщить к делу доказательства того, что она не нарушала авторские права:
- пользовательское соглашение OpenAI, которая разрешает свободное использование сгенерированных картинок;
- согласие директора «Левада-Центра» на использование «Яблоком» результатов исследований в агитации;
- пьесу Александра Володина «Пять вечеров», которая подтверждает, что фразы «Лишь бы не было войны» в ее тексте нет;
- согласие наследника Льва Ошанина на использование партией текста песни «Пусть всегда будет солнце».
Представители партии также просили приложить к делу результаты осмотра сайта партия «Родина» (автор иска), где есть нарушения авторских прав, и доклад «Тогда снимайте всех» — о донорах с иностранным финансированием у других партий.
В свою очередь, представители ЦИК и Генпрокуратуры просили суд оставить решение первой инстанции в силе.
В отличие от рассмотрения иска на прошлой неделе, на этом заседании присутствовать разрешили только сторонам по делу и журналистам, слушателей в зал не пустили. Трансляции заседания тоже не было. Представители «Яблока» принесли с собой «коробку доказательств».
У здания суда на Поварской улице собрались десятки сторонников партии. Еще перед началом заседания их начали задерживать, а журналисты на месте сообщали о перекрытии подхода к суду и большом количестве дежурящих силовиков.
Председатель московского отделения партии Кирилл Гончаров со ссылкой на очевидцев написал, что задержанных — около 35 человек. Эти цифры были озвучены, когда с начала заседания не прошло и часа. Позже количество задержанных увеличилось — на момент этой публикации их уже более 80 человек. Некоторых задержанных отпускали из отделов полиции с предупреждениями.
Жалобу «Яблока» в Верховном суде в этот понедельник рассматривал судья Владимир Зайцев. Ранее он признавал законным недопуск к выборам Алексея Навального в 2018 году, а в феврале этого года оставил в силе решение о признании американского юрлица ФБК «террористической организацией».
«Яблоко» сняли с выборов по иску партии «Родина» 10 августа. «Яблоко» было единственной зарегистрированной партией с антивоенной программой. Свою кампанию она ведет под лозунгом «За мир и свободу». В основе решения суда — претензии к нарушению авторских прав, рекламе в заблокированных соцсетях и переводам из-за границы.
Председатель «Яблока» Николай Рыбаков уже заявил, что партия не остановит свою агитацию, и намекнул, что у политиков есть «план Б», а на выборах в сентябре «будут кандидаты за мир». Само решение Верховного суда «Яблоко» намерено обжаловать.