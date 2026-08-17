Суд оставил в силе недопуск «Яблока» на выборы в Госдуму

Апелляционная коллегия Верховного суда в понедельник 17 августа отклонила жалобу партии «Яблоко» на ее снятие с сентябрьских выборов в Госдуму. Решение о недопуске партии остается в силе. Об этом сообщает пресс-служба «Яблока».

На прошедшем заседании суд отклонил все ходатайства партии. Среди прочего она просила приобщить к делу доказательства того, что она не нарушала авторские права:

пользовательское соглашение OpenAI, которая разрешает свободное использование сгенерированных картинок;

согласие директора «Левада-Центра» на использование «Яблоком» результатов исследований в агитации;

пьесу Александра Володина «Пять вечеров», которая подтверждает, что фразы «Лишь бы не было войны» в ее тексте нет;

согласие наследника Льва Ошанина на использование партией текста песни «Пусть всегда будет солнце».

Представители партии также просили приложить к делу результаты осмотра сайта партия «Родина» (автор иска), где есть нарушения авторских прав, и доклад «Тогда снимайте всех» — о донорах с иностранным финансированием у других партий.