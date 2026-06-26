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Новости

Международная федерация тяжелой атлетики допустила российских и белорусских спортсменов ко всем соревнованиям

The Insider
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Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) разрешила спортсменам из России и Беларуси участвовать во всех соревнованиях под эгидой организации, говорится на сайте федерации.

В IWF заявили, что решение принято после недавних рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), касающихся принципов нейтральности в спорте и необходимости обеспечивать спортсменам равные возможности для участия в международных соревнованиях.

Ранее ограничения уже были сняты для российских и белорусских тяжелоатлетов юношеского и юниорского возраста. Теперь допуск распространен на все возрастные категории.

Спортсмены из России и Беларуси смогут выступать на турнирах IWF при соблюдении действующих критериев допуска и требований федерации.

В организации подчеркнули, что остаются привержены принципам честной конкуренции, нейтральности, инклюзивности и сохранения спортивной целостности.

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