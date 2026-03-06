Европейская конфедерация волейбола допустила молодежные сборные России к турнирам с флагом и гимном

Европейская конфедерация волейбола допустила молодежные сборные России к участию в международных соревнованиях под своим флагом и гимном. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

В сообщении уточняется, что молодежные команды России допущены к участию в европейских турнирах, которые, в свою очередь, являются отборочными на международные соревнования.

В декабре 2025 года Международная федерация волейбола объявила о допуске молодежных сборных России и Беларуси к турнирам с января 2026 года. Ранее исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к турнирам в юношеских дисциплинах с флагом и гимном. Эта рекомендация распространяется на индивидуальные и на командные виды спорта.

6 марта в итальянских Милане и Кортине-д’Ампеццо стартуют XIV зимние Паралимпийские игры. Из-за участия российских и белорусских спортсменов под национальными флагами и гимнами мероприятие бойкотируют как минимум 11 стран.