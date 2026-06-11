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Новости

Международная шахматная федерация приостановила членство России. Отдельные шахматисты смогут участвовать в соревнованиях

The Insider
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Международная шахматная федерация (FIDE) приостановила членство Федерации шахмат России (ФШР). Об этом говорится в резолюции Совета FIDE, опубликованной на сайте организации.

В FIDE заявили, что рассмотрели вопрос исполнения решения Спортивного арбитражного суда по делу ФШР и пришли к выводу, что требования, изложенные в решении суда, не были выполнены в установленный срок. В резолюции не указано, на сколько лет приостановлено членство России. 

«В соответствии со статьей 26.10 Устава FIDE Совет принимает решение о введении санкции в виде временного приостановления членства соответствующей федерации с немедленным вступлением в силу», — говорится в документе.

При этом в FIDE подчеркнули, что ограничения касаются именно федерации, а не отдельных шахматистов. Организация заявила, что российские игроки, соответствующие требованиям FIDE и рекомендациям Международного олимпийского комитета (IOC), смогут продолжать участие в международных турнирах на условиях, установленных федерацией.

Также Совет FIDE сообщил, что вопрос о подтверждении санкций будет вынесен на голосование следующей Генеральной ассамблеи организации.

Как писал «Коммерсантъ», конфликт связан с деятельностью Федерации шахмат России на оккупированных территориях Украины. Поводом для разбирательства стала жалоба Украинской шахматной федерации (УШР). Изначально в 2024 году FIDE лишила ФШР членства на два года, однако позднее смягчила санкции до штрафа в €45 тысяч. После апелляции УШР Спортивный арбитражный суд постановил, что ФШР должна прекратить деятельность на этих территориях в течение 90 дней, иначе федерации грозит исключение из FIDE сроком до трех лет. 

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